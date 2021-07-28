Надя Дорофєєва

Зваблива ексучасниця гурту "Время и Стекло" зізналась, що два сезони поспіль засмагала в улюбленому чорному купальнику, однак шанувальники не оцінили подібну стабільність в її літньому гардеробі. Артистці писали: "Ти не можеш купити новий?". Відтоді вона вирішила, що підбиратиме лише оригінальні яскраві купальники.

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"Дивувати аудиторію – тепер частина моєї роботи. І, якщо чесно, я полюбила змінювати купальники. У мене різноколірні, різних форм, але головне – яскраві", – поділилась Надя Дорофєєва.

Настя Каменських

Дружина репера Потапа чи не найчастіше з українських зірок публікує фото в бікіні. Як з'ясувалося, всі купальники вона шиє на замовлення, адже фабричні їй не підходять.

"Купальники я собі шию. Верх може бути будь-яким, а якщо говорити про низ, то в мене одна улюблена форма", – розповіла Настя Каменських. Безумовно, це бікіні з високою посадкою!

Оля Цибульська

Нещодавно співачка повернулась з відпочинку в Туреччині, куди літала з сином Нестором. У відпустку Оля Цибульська взяла лише три купальники – чорний з глибоким декольте й крихітними трусиками, чорно-білий з кільцем між грудьми й блакитний з розрізом.

Цього року в мене був дуже класний в'язаний купальник. Він дуже круто сів, і було видно, що я після шостої не їла,

– з гумором зазначила артистка.