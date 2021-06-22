35-річна Оля Цибульська взяла перерву й полетіла з сином у Туреччину. Вони зупинились в п'ятизірковому готелі з розкішним виглядом на море й гірські схили. У сонячний день артистка зробила кілька гарячих селфі, які розбурхали мережу.

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Для відпочинку на пляжі зірка обрала трендовий жатий купальник насиченого блакитного кольору. Якщо сідниці вона демонструвати не стала, то сексуальний верх показала у всій красі. У бюстгальтері з пікантним розрізом Цибульська засвітила апетитні груди.

Співачка не вкладала волосся й не наносила косметику, тому постала перед майже 800-тисячною аудиторією природньою. Свій спекотний look вона довершила лише масивними золотими сережками кільцями.

Оля Цибульська в купальнику / Фото з інстаграму співачки

Оля Цибульська в купальнику / Фото з інстаграму співачки