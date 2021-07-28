Надя Дорофеева

Обольстительная экс-участница группы "Время и Стекло" призналась, что два сезона подряд загорала в любимом черном купальнике, однако поклонники не оценили подобную стабильность в ее летнем гардеробе. Артистке писали: "Ты не можешь купить новый?". С тех пор она решила, что будет подбирать только оригинальные яркие купальники.

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"Удивлять аудиторию – теперь часть моей работы. И, если честно, я полюбила менять купальники. У меня разноцветные, разных форм, но главное – яркие", – поделилась Надя Дорофеева.

Настя Каменских

Жена рэпера Потапа едва ли не чаще всего из украинских звезд публикует фото в бикини. Как выяснилось, все купальники она шьет на заказ, ведь фабричные ей не подходят.

"Купальники я себе шею. Верх может быть любым, а если говорить о низе, то у меня одна любимая форма", – рассказала Настя Каменских. Безусловно, это бикини с высокой посадкой!

Оля Цибульская

Недавно певица вернулась с отдыха в Турции, куда летала с сыном Нестором. В отпуск Оля Цибульская взяла лишь три купальника – черный с глубоким декольте и крошечными трусиками, черно-белый с кольцом между грудью и голубой с разрезом.

В этом году у меня был очень классный вязаный купальник. Он очень круто сел, и было видно, что я после шести не ела,

– с юмором отметила артистка.