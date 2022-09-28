Прем'єра кліпу відбулася на офіційному ютуб-каналі Елтона Джона. Таня Муіньо продовжує співпрацювати з відомими артистами. Вона вже поділилася емоціями від нової колаборації.

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Таня Муіньо зняла кліп на пісню Елтона Джона та Брітні Спірс

Зйомки відео відбувалися в Мехіко. У кліпі режисерка передала незмірне відчуття близькості, якого не вистачає світу через сум'яття та хаос останніх часів.

Для мене це було емоційно, оскільки я росла на піснях Брітні. Після перегляду Slave For You я вирішила, що хочу стати відеорежисером. Елтон Джон – це ікона, на якій виріс світ. Знімаючи це відео, я знала, що у глядачів і шанувальників буде багато емоційних очікувань. З цією відповідальністю я мала зробити щось несподіване. Танець мав бути перспективним, щоб змусити Елтона та Брітні пишатися,

– поділилася Таня Муіньо.

"Щоб відобразити цю магію, ми зняли всі мої улюблені архітектурні місця в Мехіко та запросили хореографа Джейкоба Джонаса, який створює найкращу сучасну хореографію. Отримати найкращих танцюристів, команду та доступ до деяких із найприватніших місць у світі було просто, оскільки всі хочуть працювати з Елтоном Джоном і бути частиною його творчої спадщини", – додала режисерка.

Елтон Джон і Брітні Спірс – Hold Me Closer: дивіться відео онлайн

Кліпмейкерка з Одеси Таня Муіньо давно сягнула голлівудського рівня. 32-річна режисерка, яка раніше тісно співпрацювала з Монатіком, взяла одразу дев'ять номінацій на американській премії MTV Video Music Awards 2022. Що відомо про режисерку, яка своїми кліпами підкорила Голлівуд, – дізнайтеся тут.