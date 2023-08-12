Оля Полякова, TVORCHI, KOLA: 10 музичних прем'єр цього тижня, які ви точно маєте послухати

Цього тижня українські артисти презентували чимало треків. Зокрема, новими піснями слухачів потішили TVORCHI, KOLA, Оля Полякова, KALUSH, MamaRika та багато інших. Серед них є чуттєві та запальні треки, які ви точно маєте послухати.

24 Канал підготував добірку пісень, які виконавці презентували цього тижня. У них оспівується війна та закоханість. Деякі треки ви точно захочете додати у свій плейлист.

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Оля Полякова

Напередодні Дня Незалежності співачка представила кліп і пісню "Дякую", у якій висловила вдячність всім, хто протягом тривалої війни кожного дня наближає перемогу України – медики, військові, волонтери та рятівники.

У чорно-білому відео показані обличчя простих людей, які надихають. Там можна побачити волонтерку Ольгу Зайцеву, снайперку "Жанну д'Арк" Євгенію Емеральд, оборонця Маріуполя Михайлом Діановим та іншими.

Оля Полякова – "Дякую": дивіться відео онлайн

KOLA

Українська співачка потішила шанувальників новою піснею "Вірте люди у дива" з юною виконавицею Владою, яка відома під псевдонімом VLADA K. У пісні співачки ведуть діалог з минулим та майбутнім, ніби подорожуючи часом.

У композиції KOLA звертається до своєї внутрішньої дитини, закликаючи не опускати руки, не зневірюватися та продовжувати мріяти, щоби не втрачати цей магічний зв’язок з дивами попри дорослішання.

KOLA та VLADA K – "Вірте люди в дива": дивіться відео онлайн

TVORCHI

Гурт, який нещодавно представляв Україну на Євробаченні-2023, презентував кліп на пісню I Can't Stop. Відео нагадує голлівудські мюзикли, а Джеффрі заради кліпу навіть пофарбував волосся.

Трек – про пʼянке кохання, що збиває з ніг. Сюжет показує вечірку 70-х, де під палючим сонцем він бачить дівчину, у яку закохується.

TVORCHI – I Can't Stop: дивіться відео онлайн

MamaRika

Співачка розчулила новою піснею "Останній день". У кліпі артистка показала найщасливіші миті свого життя з рідними – чоловіком, сином і мамою. За словами MamaRika, кліп — відображення нашого сповненого тривог сьогодення. Адже через ракетні обстріли напевно ніхто не знає, який день може стати останнім.

MamaRika – "Останній день": дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra

Зірковий гурт теж здивував шанувальників новою премʼєрою. Артисти випустили LIVE-кавер на вже відомий трек "Ти мене не маринуй" у виконанні Kalush Orchestra.

У пісні вас чекає нове звучання, фольклорні мотиви гурту та фірмова читка від Олега Псюка. "Завдяки сопілкам та аранжуванню створили щось дійсно атмосферне", – прокоментував трек Тимофій Музичук.

Kalush Orchestra – "Ти мене не маринуй": дивіться відео онлайн

Alena Omargalieva

Співачка презентувала нову пісню "Зайвою", яку присвятила непростим стосункам між закоханими. Героїня композиції хоче дізнатись, чи кохає її чоловік. Дівчина не хоче бути зайвою в його житті, а жадає бути бажаною та важливою.

В кліпі Alena Omargalieva з’являється одразу у двох образах – в елегантній блакитній сукні та зібраним волоссям, а також у бежевому сітчастому вбранні з грайливими локонами.

Alena Omargalieva – "Зайвою": дивіться відео онлайн

Enleo

Музикант представив новий трек "Мʼятна ніч". Пісня про людину, яка навіть у найскрутніший момент може заспокоїти, наче м‘ята.

Нагадаємо, що Нікіта Леонтьєв (справжнє імʼя артиста ENLEO) – сам з Маріуполя. За словами артиста, цей трек – нагадування про те, що, коли мир настане в Україні, він поїде на рідну Донеччину, щоб її відбудовувати.

Enleo – "М’ятна ніч": дивіться відео онлайн

MBreeze

Відомий гурт випустив пісню "Кіно". Вона про те, що кожен з нас – головний герой свого фільму, іноді щасливого, а іноді й безутішного. У треці артисти нагадують, що кожна мить варта того, щоб її цінувати.

Композиція "Кіно" — це поєднання життєрадісної і надихаючої танцювальної музики з глибоким і, місцями, сумним текстом. Водночас за декілька тижнів гурт планує випустити іншу версію цього треку.

MBreeze – "Кіно": дивіться відео онлайн

Leroy

Артистка, яка брала участь у "Голосі країни", презентувала нову пісню під назвою "Таке життя". Трек закликає цінувати дорогоцінні миті, попри біль і розчарування – не падати духом, продовжувати мріяти і творити. Leroy описує свою пісню просто: "настрій: Акуна Матата".

Leroy – "Таке життя": дивіться відео онлайн

Hanna Neplyah

Українська інфлюенсерка, "Міс Україна Всесвіт" та співачка Hanna Neplyah презентувала свою нову пісню "Забувай", у якій описала власну історію. За її словами, любити треба в першу чергу себе, жити для себе, обирати себе і у стосунках теж.

Співачка присвятила цю пісню своєму колишньому, який, будучи завзятим холостяком, намагався бути з дівчиною у відносинах та нав’язувати власний стиль життя.

Hanna Neplyah – "Забувай": дивіться відео онлайн