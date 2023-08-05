Новими треками слухачів потішили Коля Сєрга, Макс Барських, PARFENIUK та багато інших. Всі хіти можна послухати в добірці 24 Каналу.

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Коля Сєрга

Коля Сєрга випустив пісню "Живи" до Дня медичних працівників. Її він записав разом з бойовим медиком за фахом та музикантом за покликом Максимом Гребельським на позивний "Маестро". Композиція присвячену бойовим медикам, які працюють на лінії фронту.

Коля Сєрга, Max Maestro – "Живи": дивіться відео онлайн

STASYA

"A YA" — це музична композиція, в якій авторка висвітлює важливість фокусування на сьогоденні. Вона розповідає про те, як важливо не залишатися в'язнями свого минулого, а зізнатися собі, що деякі сторінки життя вже давно варто перегорнути й залишити позаду. Співачка хоче надихнути кожного знайти в собі силу йти вперед, всупереч перешкодам, які можуть зустрітися на шляху. STASYA переконує, що важкі моменти пройдуть і ми зможемо насолоджуватися успіхами, до яких дійшли завдяки нашій наполегливій праці.

STASYA – A YA: дивіться відео онлайн

Макс Барських

Днями виконавець випустив пісню "Тумани" та кліп до неї. Він заявив, що його поки його не все влаштовує у перекладеній пісні, але загалом вийшло непогано.

Попри складнощі, "Тумани" – це особистий виклик. Це символ моєї творчості, і я хочу, щоб він цілком належав Україні,

– прокоментував прем'єру Барських.

Max Barskih – "Тумани": дивіться відео онлайн

Olya Jaya

У композицію "Рекорди" співачка розповіла про боротьбу за почуття, взаємність, гарне ставлення до себе і водночас намагання відокремитись, щоб відчути себе собою.

Olya Jaya – "Рекорди": дивіться відео онлайн

PARFENIUK

Виконавець випустив нову пісню про кохання. Разом із треком також вийшов кліп до пісні. У відеороботі показав свою кохану, популярну блогерку Simbochka, яка відмовилась від свого звичного образу та вперше у медійному просторі з'явилась без яскравих стрілок та чорних лінз.

Я пропагандист віри в себе, особливо, для дівчат. Знайте, ми любимо перш за все не за зовнішність і яскраву картинку. Це була моя ідея, аби Сімба показала себе без свого образу. Я хочу, щоб кожна дівчина відчула у моєму меседжі себе та відкрилась максимально. Нехай наш приклад вас надихне і відкине всі комплекси,

– поділився Parfeniuk.

PARFENIUK – "Поряд": дивіться відео онлайн

K.E.D.R.O.V.A

Співачка K.E.D.R.O.V.A, справжнє ім'я якої Женя Кедрова, презентувала свій дебютний мініальбом Naspravdi та кліп на пісню Glybyna. Платівка налічує п’ять композицій, серед яких трек Glybyna, який оспівує глибокі почуття.

K.E.D.R.O.V.A – Glybyna: дивіться відео онлайн

TEREN

В новій пісні виконавиці TEREN "Парубок" розповідає про пристрасну закоханість, від якої палає все всередині.

"Парубок" - це певна сповідь, я зізнаюсь людям у тому, що відчуваю. Кожна фраза у пісні горить відвертістю і багатогранністю моїх емоцій. Я закликаю парубків та всіх-всіх людей бути сміливішими. Тільки так ви зможете набратись необхідного досвіду і бути на крок ближче до свого істинного кохання,

– зазначила виконавиця.

TEREN – "Парубок": дивіться відео онлайн