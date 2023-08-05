Новыми треками слушателей порадовали Коля Серга, Макс Барских, PARFENIUK и многие другие. Все хиты можно послушать в подборке 24 Канала.

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Коля Серга

Коля Серга выпустил песню "Живи" ко Дню медицинских работников. Ее он записал вместе с боевым медиком по специальности и музыкантом по зову Максимом Гребельским на позывной "Маэстро". Композиция посвящена боевым медикам, работающим на линии фронта.

Коля Серга, Max Maestro – "Живи": смотрите видео онлайн

STASYA

"A YA" - это музыкальная композиция, в которой автор освещает важность сосредоточенности на настоящем. Она рассказывает о том, как важно не оставаться пленниками своего прошлого, а признаться себе, что некоторые страницы жизни уже давно следует пролистать и оставить позади. Певица хочет вдохновить каждого найти в себе силу идти вперед, вопреки препятствиям, которые могут встретиться на пути. STASYA убеждает, что трудные моменты пройдут и мы сможем наслаждаться успехами, к которым дошли благодаря нашей упорной работе.

STASYA – A YA: смотрите видео онлайн

Макс Барских

На днях исполнитель выпустил песню "Туман" и клип к ней. Он заявил, что его пока его не все устраивает в переведенной песне, но в целом получилось неплохо.

Несмотря на сложности, "Туман" - это личный вызов. Это символ моего творчества, и я хочу, чтобы он полностью принадлежал Украине,

– прокомментировал премьеру Барских.

Max Barskih – "Туманы": смотрите видео онлайн

Olya Jaya

В композицию "Рекорды" певица рассказала о борьбе за чувства, взаимность, хорошее отношение к себе и одновременно попытки отделиться, чтобы понять себя.

Olya Jaya – "Рекорды": смотрите видео онлайн

PARFENIUK

Исполнитель выпустил новую песню о любви. Вместе с треком также вышел клип к песне. В видеоработе показал свою любимую, популярную блоггершу Simbochka, которая отказалась от своего привычного образа и впервые в медийном пространстве появилась без ярких стрелок и черных линз.

Я пропагандист веры в себя, особенно для девушек. Знайте, мы любим прежде всего не за внешность и яркую картинку. Это была моя идея, чтобы Симба показала себя без своего образа. Я хочу, чтобы каждая девушка почувствовала в моем месседже себя и открылась максимально. Пусть наш пример вас вдохновит и отвергнет все комплексы,

– поделился Parfeniuk.

PARFENIUK – "Рядом": смотрите видео онлайн

K.E.D.R.O.V.A

Певица K.E.D.R.O.V.A, настоящее имя которой Женя Кедрова, представила свой дебютный миниальбом Naspravdi и клип на песню Glybyna. Пластинка насчитывает пять композиций, среди которых трек Glybyna, воспевающий глубокие чувства.

K.E.D.R.O.V.A – Glybyna: смотрите видео онлайн

TEREN

В новой песне "Парубок" исполнительница TEREN рассказывает о страстной влюбленности, от которой пылает все внутри.

"Парубок" - это определенная исповедь, я признаюсь людям в том, что чувствую. Каждая фраза в песне горит откровенностью и многогранностью моих эмоций. Я призываю молодых людей и всех-всех людей быть смелее. Только так вы сможете набраться необходимого опыта и быть на шаг ближе к своей истинной любви,

– отметила исполнительница.

TEREN – "Парубок": смотрите видео онлайн