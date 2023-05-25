Виступали, але попросили вибачення: які артисти, крім Лободи, їздили заробляти рублі в Росію

У мережі днями активно обговорюють Світлану Лободу та критику в її бік. Декому здається, що артистку хейтять не заслужено, бо не тільки вона їздила в Росію на концерти. Розповідаємо нижче про українських зірок, які заробляли в Москві, але вибачилися за це після початку вторгення – і на це не довелося чекати рік війни.

Військовий й танцівник Назар Грабар в інтерв'ю висловив нерозуміння, чому в Росії заробляло безліч українських артистів, а "прилітає" тільки Лободі. Та поки наші зірки їздили на корпоративи й клубні вечірки, Світлана не гидилась давати інтерв'ю Собчак, де скаржилась на "цькування" в Україні й наче щиро не розуміла, "какая разница, какая это страна?".

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У перші дні великої війни від Світлани Лободи ми дочекалися відео про "маленьких недієздатних людей", а визнання російської агресії – аж через місяць. Декотрі українські зірки (справедливості заради – не всі) з перших днів вторгнення не тільки відреклися від Росії, а згодом вибачались перед шанувальниками за "російське бабло". 24 Канал розповість про артистів, які визнали свої виступи в країні-агресорці до 2022 року та перепросили за них.

Даша Астаф'єва

Артистка об'їздила Росію з концертами до 2014 року, та продовжила заробляти там гроші після. Вона була в Пітері та інших містах, де виступала з корпоративами і концертами. Після початку вторгнення вона виправдалась за ці виступи.

У Росії я тоді виступала, як зараз живу, як зомбі. Приїхала, виступила, сказала гарні слова, поусміхалася, зробила клас і поїхала. В Україні я кайфую від людей. У Росії все дуже бездушно, просто дуже багато бабла.

Позитив

Гурт "Время и Стекло" існував до 2020 року та успішно заробляв гроші в Росії на клубних виступах і концертах начебто "для своїх". Надя Дорофєєва не любить згадувати помилки минулого, але визнала, що їй було комфортно вважати себе аполітичною. Тоді як Позитив пояснив, чому ці виступи відбувалися.

"Половину ми їздили для своїх, або це були клубні виступи. Але ми дуже швидко це закінчили, бо це було дуже противно. Дійсно, це було неприємно, і нафіг воно треба було".

Віталій Козловський

Віталій Козловський оскандалився виступом у Росії, що відбувся на 9 травня 2018 року. Він визнав, що вчинив помилку, ще до 2022 року, але часто згадував про неї й у період повномасштабної війни.

Я до війни робив багато помилок і речей, які ніяким чином не вписуються до життя львів'янина. Це поїздка на 9 травня у Москву. Ну дебіл. Це не тому, що я такий злий чи жадібний і хочу грошей побільше заробити. Це просто тому, що я взагалі про це не думав.

Монатік

Мультиартист Монатік стверджує, що перестав їздити до Росії з 2015 року. Та раніше відвідував країну-агресорку з метою заробити та здобути більше успіху.

"Я їздив у Росію після 2014 року, був там останній раз, здається у 2015. Потім збагнув, що не можу, почувався дискомфортно".

Алан Бадоєв

Зізнання Алана Бадоєва про "розмиття кордонів" мало не ставлять у приклад іншим артистам. Режисер визнав, що своєю творчістю намагався розмазати кордони між країнами – до цього долучався і Макс Барських.

Розумію, що і я, і Максим нашою творчістю розмазували кордони між країнами. Я, напевно, один з тих, хто максимально демонстрував "дружбу народів", допомагав створювати спільну "творчу подушку". І тепер я розумію, наскільки це жахливо, безвідповідально.

Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков часто їздив на зйомки в Москву та був ведучим багатьох проєктів. За його словами, тут шоумена не хотіли брати на роботу. Та йому соромно за працю в Росії.

"Чи соромно мені за це? Так. Розуміючи зараз, скільки там було таких "Z" і "V". Це мене не виправдовує і я не намагаюсь це робити. Знімався? Мудак. Продавав? Мудак".

Настя Каменських

Артистка дуже неохоче говорить про виступи в Росії та запевняє, що сольних концертів там не давала з 2014 року. Та всі досі пригадують зірці й її чоловіку Потапу вручення премії RU.TV., де репер зняв штани і подякував Росії. Каменських вважає неправильним колупатися в минулому, але натякала, що картала себе за співпрацю з терористами.

"Відчувати провину, себе карати – це все просто трата часу, своїх нервів. Зараз у нас все зрозуміло вже на тисячу відсотків".

, що низка українських артистів обирає мовчати й не коментувати свої поїздки до Росії. Серед них – репер Потап, Слава Камінська ("НеАнгели"), Артем Пивоваров й ті артисти, які приховують роботу в країні-агресорі.