Военный и танцовщик Назар Грабар в интервью выразил непонимание, почему в России зарабатывало множество украинских артистов, а "прилетает" только Лободи Но пока наши звезды ездили на корпоративы и клубные вечеринки, Светлана не брезговала давать интервью Собчак, где жаловалась на "травлю" в Украине и словно искренне не понимала, "какая разница, какая это страна?".

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В первые дни великой войны от Светланы Лободы мы дождались видео о "маленьких недееспособных людях", а признание российской агрессии – через месяц. Некоторые украинские звезды (справедливости ради – не все) с первых дней вторжения не только отреклись от России, но впоследствии извинялись перед поклонниками "русского бабла". 24 Канал расскажет об артистах, которые признали свои выступления в стране-агрессорке до 2022 года и извинились за них.

Даша Астафьева

Артистка объездила Россию с концертами до 2014 года и продолжила зарабатывать там деньги после. Она находилась в Питере и других городах, где выступала с корпоративами и концертами. После начала вторжения она оправдалась за эти выступления.

В России я тогда выступала, как сейчас живу, как зомби. Приехала, выступила, сказала хорошие слова, улыбалась, сделала класс и уехала. В Украине я кайфую от людей. В России все очень бездушно, просто очень много бабла.

Позитив

Группа "Время и Стекло" существовала до 2020 года и успешно зарабатывала деньги в России на клубных выступлениях и концертах вроде бы "для своих". Надя Дорофеева не любит вспоминать о ошибках прошлого, но признала, что ей было комфортно считать себя аполитичной. В то время как Позитив объяснил, почему эти выступления проходили.

"Половину мы ездили для своих, или это были клубные выступления. Но мы очень быстро это закончили, потому что это было очень противно. Действительно, это было неприятно, и нафиг оно нужно было".

Виталий Козловский

Виталий Козловский оскандалился выступлением в России, состоявшемся на 9 мая 2018 года. Он признал, что совершил ошибку еще до 2022 года, но часто упоминал о ней и в период полномасштабной войны.

Я до войны совершал много ошибок и вещей, которые никак не вписываются в жизнь львовянина. Это поездка на 9 мая в Москву. Ну, дебил. Это не потому, что я такой злой или жадный и хочу денег побольше заработать. Это просто потому, что я вообще об этом не думал.

Монатик

Мультиартист Монатик утверждает, что перестал ездить в Россию с 2015 года. Но раньше посещал страну-агрессорку с целью заработать и получить больше успеха.

"Я ездил в Россию после 2014 года, был там последний раз, кажется в 2015. Потом понял, что не могу, чувствовал себя дискомфортно".

Алан Бадоев

Признание Алана Бадоева о "размытии границ" чуть не ставят в пример другим артистам. Режиссер признал, что своим творчеством пытался размазать границы между странами – к этому приобщался и Макс Барских.

Понимаю, что и я, и Максим нашим творчеством размазывали границы между странами. Я наверняка один из тех, кто максимально демонстрировал "дружбу народов", помогал создавать общую "творческую подушку". И теперь я понимаю, насколько это ужасно, безответственно.

Андрей Бедняков

Андрей Бедняков часто ездил на съемки в Москву и являлся ведущим многих проектов. По его словам, здесь шоумена не хотели брать на работу. Да ему стыдно за труд в России.

"Стыдно ли мне за это? Да. Понимая сейчас, сколько там было таких "Z" и "V". Это меня не оправдывает и я не пытаюсь это делать. Снимался? Мудак. Продавал? Мудак".

Настя Каменских

Артистка очень неохотно говорит о выступлениях в России и уверяет, что сольных концертов там не давала с 2014 года. Но все до сих пор вспоминают звезде и ее мужу Потапу вручение премии RU.TV., где рэпер снял штаны и поблагодарил Россию. Каменских считает неправильным ковыряться в прошлом, но намекала, что корила себя за сотрудничество с террористами.

"Испытывать вину, себя наказывать – это все просто трата времени, своих нервов. Сейчас у нас все понятно уже на тысячу процентов".

Заметим, что ряд украинских артистов выбирают молчать и не комментировать свои поездки в Россию. Среди них – рэпер Потап, Слава Каминская ("НеАнгелы"), Артем Пивоваров и те артисты, которые скрывают работу в стране-агрессоре.