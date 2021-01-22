Російський телеканал "Че!" анонсував прем'єру української програми "Дизель Шоу". Гумористичний проєкт мають показати в ефірі 8 лютого. Детальніше читайте у матеріалі Showbiz 24.

Нещодавно з'явилася інформація, що російський телеканал СТС запускає українського шоу "Ліга сміху". Тепер мережею шириться відео, де мовиться про показ "Дизель шоу" на телебаченні країни-агресора Росії. Ролик опублікував телеграм-канал "Інсайдер UA".

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"Дизель Шоу" покажуть у Росії

В анонсі мовиться, що 8 лютого "міжнародний комедійний хіт" "Дизель Шоу" покажуть на телеканалі "Че!". Про те, що це програма українського виробництва, у рекламному ролику не згадується.

Зазначимо, телеканал "Че!" належить холдингу "СТС Медіа", власники якого близькі президенту Росії Володимиру Путіну.

Наразі артисти та творці "Дизель шоу" ніяк не прокоментували показ програми на російському телебаченні. Проте у російськомовному матеріалі про шоу, що опублікований у Вікіпедії, вказано про прийдешню прем'єру.



Про прем'єру "Дизель Шоу" в Росії / Скріншот з Вікіпедії