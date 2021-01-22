Российский телеканал "Че!" анонсировал премьеру украинской программы "Дизель Шоу". Юмористический проект должны показать в эфире 8 февраля. Подробнее читайте в материале Showbiz 24.

Недавно появилась информация, что российский телеканал СТС запускает шоу "Лига смеха". Теперь по сети распространяется видео, где говорится о показе "Дизель шоу" на телевидении страны-агрессора России. Ролик опубликовал телеграм-канал "Инсайдер UA".

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"Дизель Шоу" покажут в России

В анонсе говорится, что 8 февраля "международный комедийный хит" "Дизель Шоу" покажут на телеканале "Че!". О том, что это программа украинского производства, в рекламном ролике не упоминается.

Отметим, телеканал "Че!" принадлежит холдингу "СТС Медиа", владельцы которого близки президенту России Владимиру Путину.

Сейчас артисты и создатели "Дизель шоу" никак не прокомментировали показ программы на российском телевидении. Однако в русскоязычном материале о шоу, опубликованном в Википедии, указано о грядущей премьере.



О премьере "Дизель Шоу" в России / скриншот из Википедии