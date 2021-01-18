Російський телеканал СТС запускає аналог українського гумористичного шоу "Ліга сміху". Кастинг для команд відбудеться у Москві вже 25 – 27 січня 2021 року.

"Ліга сміху" у Росії

Колектив зможе виступити в будь-якому гумористичному жанрі: мініатюра, пародія, стендап, імпровізація тощо. Про це повідомили на сайті СТС.

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Канал СТС та Міжнародний союз КВК запрошують всіх охочих взяти участь у відкритому кастингу-фестивалі для нового комедійного шоу "Ліга сміху",

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, участь у шоу можуть взяти не лише росіяни. У заяві для кастингу є пункт "країна, місто".

Що відомо про "Лігу сміху"