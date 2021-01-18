У Росії з'явиться українська "Ліга сміху"
Російський телеканал СТС запускає аналог українського гумористичного шоу "Ліга сміху". Кастинг для команд відбудеться у Москві вже 25 – 27 січня 2021 року.
"Ліга сміху" у Росії
Колектив зможе виступити в будь-якому гумористичному жанрі: мініатюра, пародія, стендап, імпровізація тощо. Про це повідомили на сайті СТС.
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Канал СТС та Міжнародний союз КВК запрошують всіх охочих взяти участь у відкритому кастингу-фестивалі для нового комедійного шоу "Ліга сміху",
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, участь у шоу можуть взяти не лише росіяни. У заяві для кастингу є пункт "країна, місто".
Що відомо про "Лігу сміху"
- "Ліга сміху" – це українське телевізійне гумористичне шоу, автором якого є студія "Квартал 95".
- Вперше шоу з'явилося на екранах 28 лютого 2015 року.
- Спочатку його ведучим був Володимир Зеленський, але після того, як він зайнявся політикою, місце ведучого зайняв Євген Кошовий.
- У 2020 році на зимовому кубку шоу вів український продюсер та режисер Потап.
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