Українська співачка OPIYA вкотре потішила прихильників новою композицією. До Дня закоханих дівчина презентувала романтичний та еротичний трек "В Голлівуді".

Почуття – стан душі. Саме такий меседж своєю творчістю несе виконавиця OPIYA. У найромантичніший день в році артистка підкорила серця слухачів новою композицією.

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Нова пісня OPIYA

Над треком "В Голлівуді" співачка працювала разом із відомим саунд-продюсером Андрієм Бакуном. OPIYA поділилася, що під час написання пісні нікуди не поспішала та працювала над змістом тексту. Так склалося, що реліз хіта припав на День закоханих.

Ця пісня про справжнє перше кохання. Коли закохані зранку прокидаються, переплетені тілами, і насолоджуються першими променями сонця в ліжку. Час для них ніби зупинився,

– OPIYA поділилась відчуттям про свій новий трек.



Співачка OPIYA / Фото пресслужби

Також, артистка запевнила, що зовсім скоро шанувальники побачать кліп, де історія, яка лунає в пісні, оживе. OPIYA вже працює над відеороботою.

Мій орієнтир – емоції в стані закоханості, відчуття свободи та щастя в дрібницях. Не варто боятись почуттів, а цей день – шанс змінити життя на 380 градусів,

– зізналася виконавиця.

OPIYA – "В Голлівуді": слухайте пісню онлайн