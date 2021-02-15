Украинская певица OPIYA обнажилась в Голливуде: премьера романтической песни
Украинская певица OPIYA в очередной раз порадовала поклонников новой композицией. Ко Дню влюбленных девушка презентовала романтический и эротический трек "В Голливуде".
Чувство – состояние души. Именно такой месседж своим творчеством несет исполнительница OPIYA. В самый романтичный день в году артистка покорила сердца слушателей новой композицией.
Смотрите также Тина Кароль ошеломила премьерой песни "Скандал": видео
Новая песня OPIYA
Над треком "В Голливуде" певица работала вместе с известным саунд-продюсером Андреем Бакуном. OPIYA поделилась, что во время написания песни никуда не спешила и работала над содержанием текста. Так сложилось, что релиз хита пришелся на День влюбленных.
Эта песня о настоящей первой любви. Когда влюбленные утром просыпаются, переплетенные телами, и наслаждаются первыми лучами солнца в постели. Время для них будто остановилось,
– OPIYA поделилась ощущением о своем новом треке.
Певица OPIYA / Фото пресс-службы
Также, артистка заверила, что совсем скоро поклонники увидят клип, где история, которая звучит в песне, оживет. OPIYA уже работает над видеоработой.
Мой ориентир – эмоции в состоянии влюбленности, ощущение свободы и счастья в мелочах. Не стоит бояться чувств, а этот день – шанс изменить жизнь на 380 градусов,
– призналась исполнительница.
OPIYA – "В Голливуде": слушайте песню онлайн
Поделиться новостью