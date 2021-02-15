Украинская певица OPIYA в очередной раз порадовала поклонников новой композицией. Ко Дню влюбленных девушка презентовала романтический и эротический трек "В Голливуде".

Чувство – состояние души. Именно такой месседж своим творчеством несет исполнительница OPIYA. В самый романтичный день в году артистка покорила сердца слушателей новой композицией.

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Новая песня OPIYA

Над треком "В Голливуде" певица работала вместе с известным саунд-продюсером Андреем Бакуном. OPIYA поделилась, что во время написания песни никуда не спешила и работала над содержанием текста. Так сложилось, что релиз хита пришелся на День влюбленных.

Эта песня о настоящей первой любви. Когда влюбленные утром просыпаются, переплетенные телами, и наслаждаются первыми лучами солнца в постели. Время для них будто остановилось,

– OPIYA поделилась ощущением о своем новом треке.



Певица OPIYA / Фото пресс-службы

Также, артистка заверила, что совсем скоро поклонники увидят клип, где история, которая звучит в песне, оживет. OPIYA уже работает над видеоработой.

Мой ориентир – эмоции в состоянии влюбленности, ощущение свободы и счастья в мелочах. Не стоит бояться чувств, а этот день – шанс изменить жизнь на 380 градусов,

– призналась исполнительница.

OPIYA – "В Голливуде": слушайте песню онлайн