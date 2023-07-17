24 Канал підготував добірку літніх прем'єр, які ви обов'язково захочете додати у свій плейлист.

Не пропустіть TAYANNA, Нікіта Кісельов, ENLEO та інші: музичні прем'єри, які мають бути у вашому плейлисті

YAKTAK

Музична композиція "Вставай" пронизана енергією та рішучістю, надихаючи всіх покинути свою зону комфорту та відчинити двері до незвіданого світу можливостей. Трек стає справжньою мантрою, що допомагає подолати всі сумніви й перешкоди на шляху до успіху. Він збуджує в слухачах внутрішню силу та мотивацію для розвитку та досягнення своїх цілей.

YAKTAK – "Вставай": дивіться відео онлайн

Golubenko

Трек "Залишся зі мною" пронизує слухачів розчаруванням та сумом, але водночас ніжним ностальгічним смутком. Співак вміло передає втрату та бажання зберегти спогади про колишні стосунки, які залишили незабутній слід у серці. Кожне слово та нота в пісні переповнені сильними емоціями, які кожен із нас відчував у моменти розлуки з тим, хто колись був дуже важливим.

Golubenko – "Залишся зі мною": дивіться відео онлайн

MOLODI