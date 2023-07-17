24 Канал підготував добірку літніх прем'єр, які ви обов'язково захочете додати у свій плейлист.
Не пропустіть TAYANNA, Нікіта Кісельов, ENLEO та інші: музичні прем'єри, які мають бути у вашому плейлисті
YAKTAK
Музична композиція "Вставай" пронизана енергією та рішучістю, надихаючи всіх покинути свою зону комфорту та відчинити двері до незвіданого світу можливостей. Трек стає справжньою мантрою, що допомагає подолати всі сумніви й перешкоди на шляху до успіху. Він збуджує в слухачах внутрішню силу та мотивацію для розвитку та досягнення своїх цілей.
YAKTAK – "Вставай": дивіться відео онлайн
Golubenko
Трек "Залишся зі мною" пронизує слухачів розчаруванням та сумом, але водночас ніжним ностальгічним смутком. Співак вміло передає втрату та бажання зберегти спогади про колишні стосунки, які залишили незабутній слід у серці. Кожне слово та нота в пісні переповнені сильними емоціями, які кожен із нас відчував у моменти розлуки з тим, хто колись був дуже важливим.
Golubenko – "Залишся зі мною": дивіться відео онлайн
MOLODI
Трек "Не забуду" розповідає про складність відпустити стосунки, які вже закінчились і для яких вже немає майбутнього: "Основна ідея пісні вже закладена у самій назві: "Я не забуду те, що я повинен забути". Напевно, кожна людина, яка колись відчувала сильне кохання та біль, після того, як це кохання закінчилось, пам'ятає той стан, коли здається, що ці почуття та емоції неможливо відпустити або забути. І ти починаєш чіплятися та надавати значення словам, в яких вже немає жодного сенсу. І ти закарбовуєш ці почуття назавжди".
MOLODI – "Не забуду": дивіться відео онлайн
Джонні Дивний
У треці "Спурт" Джонні Дивний ніби заглядає в кулуари репу і попутно розмірковує про те, що відбувається в індустрії, а в кінці звертається до самого себе. Роздуми артист покладає на біт та візуалізує як комедійний мультфільм.