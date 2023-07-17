24 Канал подготовил подборку летних премьер, которые вы обязательно захотите добавить в свой плейлист.
Не упустите TAYANNA, Никита Киселев, ENLEO и другие: музыкальные премьеры, которые должны быть в вашем плейлисте
YAKTAK
Музыкальная композиция "Вставай" пронизана энергией и решительностью, вдохновляя всех покинуть свою зону комфорта и открыть двери в неизведанный мир возможностей. Трек становится настоящей мантрой, помогающей преодолеть все сомнения и препятствия на пути к успеху. Он возбуждает в слушателях внутреннюю силу и мотивацию развития и достижения своих целей.
YAKTAK – "Вставай": смотрите видео онлайн
Golubenko
Трек "Останься со мной" пронизывает слушателей разочарованием и грустью, но в то же время нежной ностальгической грустью. Певец умело передает потерю и желание сохранить воспоминания о прежних отношениях, которые оставили незабываемый след в сердце. Каждое слово и нота в песне переполнены сильными эмоциями, которые каждый из нас испытывал в моменты разлуки с тем, кто когда-то был очень важен.
Golubenko – "Останься со мной": смотрите видео онлайн
MOLODI
Трек "Не забуду" рассказывает о сложности отпустить уже закончившиеся отношения и для которых уже нет будущего: "Основная идея песни уже заложена в самом названии: "Я не забуду то, что я должен забыть". Наверное, каждый человек, который когда-то испытывая сильную любовь и боль, после того, как эта любовь закончилась, помнит то состояние, когда кажется, что эти чувства и эмоции невозможно отпустить или забыть, и ты начинаешь придираться и придавать значение словам, в которых уже нет смысла. Ты запечатлеваешь эти чувства навсегда".
MOLODI – "Не забуду": смотрите видео онлайн
Джонни Странный
В треке "Спурт" Джонни Странный будто заглядывает в кулуары рэпа и попутно размышляет о происходящем в индустрии, а в конце обращается к самому себе. Размышления артист возлагает на бит и визуализирует как комедийный мультфильм.