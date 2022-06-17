Чоловік родом із Північної Осетії, проте майже все життя прожив в Україні. Нещодавно він перейшов на українську у своєму інстаграмі, проте в інтерв'ю спілкувався російською мовою. Каже, що це потрібно для роботи – аби його більше людей почуло не лише в Росії, а й в інших російськомовних країнах.

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У нас розумний і чуттєвий народ, всі все зрозуміють і вклад кожного буде зрозумілий. Сьогодні я теж розмовляю російською мовою, тому що розумію, що так нас зрозуміють більше людей. У своєму інстаграмі я перейшов на українську мову, тому що хочу, щоб мій інстаграм говорив від України. Для мене це важливо. Але тут ти працюєш над визначеними цілями, тебе повинні чути, розуміти багато людей. І те, що ти вмієш говорити багатьма мовами – це лише твій плюс,

– переконаний Бадоєв.

"У майбутньому ми всі перейдемо на українську"

Бадоєв додав, що для нього важливо знати і розмовляти українською, тому що "у майбутньому ми однаково будемо всі переходити на нашу рідну мову".

"Бо вона дуже красива. Я знаю трішки осетинську мову, то чому ж я не можу знати українську? Я знаю російську, але зараз дуже вивчаю англійську. Війна змусила нас дуже рухати звивинами, і я впевнений, що те, чим ми відрізняємось від народу Росії – це тим, що наші розуміють усе", – каже Алан.

За його словами, останнім часом він подивився дуже багато влогів про українську мову й одна з фраз надзвичайно його "зачепила":

"Треба розуміти, що українська мова – це наш кордон". І я взяв це близько до серця. Так, я зрозумів, що безвідповідально, якщо твої діти не вчать цю мову й українську літературу; безвідповідально, якщо ти її не знаєш. Ми стільки російських книг прочитали, але чи так багато українських? Я вважаю, що кожен з нас повинен вивчити свою мову і відкрити її для себе. Це неймовірний світ, океан краси!

– наголосив кліпмейкер.

Проте він зазначив, що люди з його сфери повинні робити деяку роботу розумно (мається на увазі мовою, яку зрозуміє більшість). Так, за його словами, більше людей їх почують та, можливо, візьмуть щось для себе.