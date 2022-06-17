Мужчина родом из Северной Осетии, однако почти всю жизнь прожил в Украине. Недавно он перешел на украинский язык в своем инстаграмме, однако в интервью общался на русском языке. Говорит, что это нужно для работы – чтобы его больше людей услышало не только в России, но и в других русскоязычных странах.

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У нас умный и чувственный народ, все поймут и вклад каждого будет понятен. Сегодня я тоже говорю по-русски, потому что понимаю, что так нас поймут больше людей. В своем инстаграмме я перешел на украинский язык, потому что хочу, чтобы мой инстаграмм говорил от Украины. Для меня это важно. Но здесь ты работаешь над определенными целями, тебя должны слышать, понимать многие. И то, что ты умеешь говорить на многих языках – это только твой плюс,

– убежден Бадоев.

"В будущем мы все перейдем на украинский"

Бадоев добавил, что для него важно знать и разговаривать на украинском, потому что "в будущем мы все равно будем все переходить на наш родной язык".

"Потому что она очень красивая. Я знаю немного осетинский язык, так почему же я не могу знать украинский? Я знаю русский, но сейчас очень изучаю английский. Война заставила нас очень двигать извилинами, и я уверен, что то, чем мы отличаемся от народа России – это тем, что наши понимают все", – говорит Алан.

По его словам, в последнее время он посмотрел очень много вложений об украинском языке и одна из фраз чрезвычайно его "зацепила":

"Надо понимать, что украинский язык – это наша граница". И я взял это близко к сердцу. Да, я понял, что безответственно, если твои дети не учат этот язык и украинскую литературу; безответственно, если ты его не знаешь. Мы столько русских книг прочитали, но так ли много украинских? Я считаю, что каждый из нас должен выучить свой язык и открыть его для себя. Это невероятный мир, океан красоты!

– подчеркнул клипмейкер.

Однако он отметил, что люди из его сферы должны делать некоторую работу разумно (имеется в виду язык, который поймет большинство). Так, по его словам, больше людей их услышат и, возможно, примут что-то для себя.