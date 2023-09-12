Я здатна на це, – відома українська акторка заявила, що думає піти на фронт

Українська акторка Дар'я Легейда з початку повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством та допомагає ЗСУ. Днями вона заявила, що готова піти на фронт.

Втім, як виявилось, актриса має значні проблеми зі здоров'ям. Як розповіла знаменитість, вона має проблеми з колінами та саме це її зупиняє.

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Дар'я Легейда думає піти на фронт

За словами зірки, так думки в неї з'являються щоденно.

Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров'ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж у такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч із тобою,

– розповіла акторка.

Водночас вона наголосила, що, якщо не буде інших варіантів, окрім, як піти воювати, то вона зробить це.

, батько Дарії служить у Збройних силах, захищаючи Україну від російських загарбників. Тим часом чоловік Легейди, актор Дмитро Сова, спершу служив у територіальній обороні, а потім пішов на постійну волонтерську службу. Наразі він проходить підготовку в лавах ЗСУ..

Інтерв'ю з Дарією Легейдою: дивіться відео онлайн