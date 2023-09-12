Смерть Володимира Єфімова стала несподіванкою для шанувальників. Трагічну новину повідомила дружина зірки Оксана Довженко в соцмережі.

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Помер Єфімов 11 вересня. Дружина музиканта не розкрила причину смерті. Йому був лише 61 рік.

Сьогодні померла моя найулюбленіша і найрідніша людина. Помер мій чоловік Володимир Єфімов,

– написала Оксана.

На сторінці Довженко є відео, на якому музикант два роки тому виконав пісню "Три шляхи".

Володимир Єфімов – "Три шляхи": відео

У коментарях шанувальники та знайомі висловили співчуття. Хоч їх новина здивувала, адже артист не скаржився на здоров'я:

"Що трапилося, ми ж розмовляли 4 дні тому і все було нормально?"

"Як так? Чому? Оксаночка, мої співчуття",

"Пішов з життя наш друг",

"Дуже шкода".

"Співчуваю. Вічна пам'ять і царство небесне".

"Вічна пам'ять… Мої співчуття…"

Володимир Єфімов виступав з гуртом "Степ"