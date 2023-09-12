Смерть Володимира Єфімова стала несподіванкою для шанувальників. Трагічну новину повідомила дружина зірки Оксана Довженко в соцмережі.
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Помер Єфімов 11 вересня. Дружина музиканта не розкрила причину смерті. Йому був лише 61 рік.
Сьогодні померла моя найулюбленіша і найрідніша людина. Помер мій чоловік Володимир Єфімов,
– написала Оксана.
На сторінці Довженко є відео, на якому музикант два роки тому виконав пісню "Три шляхи".
Володимир Єфімов – "Три шляхи": відео
У коментарях шанувальники та знайомі висловили співчуття. Хоч їх новина здивувала, адже артист не скаржився на здоров'я:
- "Що трапилося, ми ж розмовляли 4 дні тому і все було нормально?"
- "Як так? Чому? Оксаночка, мої співчуття",
- "Пішов з життя наш друг",
- "Дуже шкода".
- "Співчуваю. Вічна пам'ять і царство небесне".
- "Вічна пам'ять… Мої співчуття…"
Володимир Єфімов виступав з гуртом "Степ"
- Український гурт "Степ" родом з міста Херсон. До складу гурту входили Сергій Василенко, Андрій Череднюк та Володимир Єфімов. Артисти були шалено популярними в 90-х і гастролювали зі своїми піснями по всій Україні.
- У 1998 році група випустила альбом "Смажений кабанчик", і його тираж продажів побив усі рекорди, що існували до цього в Україні. "Бум, бум – все в нас є", "Дівчина Африка", "Ти не пожалкуєш" – ці пісні надовго запам'яталися любителям музики.
- Втриматися на музичному Олімпі гурту "Степ" не вдалося. У 2022 році гурт до свого 27-річчя заснування завершив роботу над новим альбомом "Країна Україна".
- Також відомо, що гурт з 2014 року їздив на Донбас, щоб співати для місцевих та військових.