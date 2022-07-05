"Я не веселюсь, я відпочиваю": українка поставила Баскову незручне питання в Туреччині
Джерело:"Главред"
Російський артист та пропагандист Микола Басков поїхав відпочивати у Туреччину. Там йому зустрілась українка, яка запитала, чи добре йому йде відпустка, коли Росія в цей час бомбить Україну.
Інцидент стався днями на одному з турецьких курортів, куди Басков прилетів з двома подругами. На відео можна, як він танцює та веселиться під музику.
До слова Йому треба бути біля "кормушки", – Данилко пояснив, чому Басков так хвалить Путіна за війну
У цей момент до нього підійшла українка і запитала:
"Я хотіла вам сказати, що я з України, і Росія зараз бомбить мою країну кожний день, а ви тут веселитесь. Скажіть, як вам, нормально це?"
Я відпочиваю, а не веселюсь,
– відповів Баском з дещо спантеличеним виглядом.
"Все зрозуміло. Слава Україні!" – вигукнула українка вслід.
Як повідомили у виданні "Главред", Басков зупинився на півострові Датча, в бухті d-Maris. Це 7-зірковий готель з розкішним рестораном, куди росіянин привів свою жіночу компанію.
Басков і ставлення до війни
- Від початку повномасштабного вторгнення Басков представив себе як головного прихильника Кремля. Він не лише не засудив війну, яку розгорнула його країна, а й "перекручував" факти, спотворені російською пропагандою.
- Його перший допис про "нацистів в Україні" та визволення згодом інстаграм видалив через численні скарги, проте Басков не зупинився.
- Він виступав у "Лужниках" на честь окупації Криму Росією разом з іншими улюбленцями Путіна: Гагаріною, Тіматі, Газманов та інші.
- Також він брав участь у "музично-патріотичному марафоні", де зібрались усі прихильники "спецоперації в Україні", як він це називає.