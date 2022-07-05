"Я не веселюсь, я відпочиваю": українка поставила Баскову незручне питання в Туреччині

Російський артист та пропагандист Микола Басков поїхав відпочивати у Туреччину. Там йому зустрілась українка, яка запитала, чи добре йому йде відпустка, коли Росія в цей час бомбить Україну.

Інцидент стався днями на одному з турецьких курортів, куди Басков прилетів з двома подругами. На відео можна, як він танцює та веселиться під музику.

До слова Йому треба бути біля "кормушки", – Данилко пояснив, чому Басков так хвалить Путіна за війну

У цей момент до нього підійшла українка і запитала:

"Я хотіла вам сказати, що я з України, і Росія зараз бомбить мою країну кожний день, а ви тут веселитесь. Скажіть, як вам, нормально це?"

Я відпочиваю, а не веселюсь,

– відповів Баском з дещо спантеличеним виглядом.

"Все зрозуміло. Слава Україні!" – вигукнула українка вслід.

Як повідомили у виданні "Главред", Басков зупинився на півострові Датча, в бухті d-Maris. Це 7-зірковий готель з розкішним рестораном, куди росіянин привів свою жіночу компанію.

Басков і ставлення до війни