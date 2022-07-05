Инцидент произошел на одном из турецких курортов, куда Басков прилетел с двумя подругами. На видео можно, как он пляшет и веселится под музыку.
К слову Ему нужно быть у "кормушки", – Данилко объяснил, почему Басков так хвалит Путина за войну
В этот момент к нему подошла украинка и спросила:
"Я хотела вам сказать, что я из Украины, и Россия сейчас бомбит мою страну каждый день, а вы здесь веселитесь. Скажите, как вам, это нормально?"
Я отдыхаю, а не веселюсь,
– ответил Баском с несколько озадаченным видом.
"Все понятно. Слава Украине!" – воскликнула украинка вслед.
Как сообщили в "Главреде", Басков остановился на полуострове Датча, в бухте d-Maris. Это 7-звездочный отель с роскошным рестораном, куда россиянин привел свою женскую компанию.
Басков и отношение к войне
- С начала полномасштабного вторжения Басков представил себя как главного поклонника Кремля. Он не только не осудил войну, которую развернула его страна, но и "извращал" факты, искаженные российской пропагандой.
- Его первое сообщение о "нацистах в Украине" и освобождении впоследствии инстаграмм удалило из-за многочисленных жалоб, однако Басков не остановился.
- Он выступал в "Лужниках" в честь оккупации Крыма Россией вместе с другими любимцами Путина: Гагариной, Тимати, Газманом и другими.
- Также он участвовал в "музыкально-патриотическом марафоне", где собрались все поклонники "спецоперации в Украине", как он это называет.