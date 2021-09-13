Кліп українки Тані Муіньо переміг на MTV Video Music Awards 2021: відео

Українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яка починала свою кар'єру в Україні, стала тепер всесвітньо відомою! Зірка отримала перемогу в одній з найпрестижніших премій світу MTV Video Music Awards у номінації "Найкраща режисерська робота". Вона знімала кліп MONTERO для епатажного репера Lil Nas X.

Про перемогу українки Тані Муіньо стало відомо 12 вересня, коли відбулась довгоочікувана премія MTV Video Music Awards 2021. Її відео стало не лише головним відео останнього року, оскільки кліпмейкерка перемогла у низці інших номінацій, зокрема й у категорії режисерської роботи.

Варто знати MTV Video Music Awards 2021: переможці престижної музичної премії

Lil Nas X – MONTERO: дивитись відео онлайн

Раніше повідомлялось, що кліп Тані Муіньо MONTERO, який у мережі часто називали сатанинським через сцени з "дияволом", може отримати нагороду одразу у кількох номінаціях:

Найкраще відео року – перемога ;

; Найкращий режисер (Таня Муіньо та Lil Nas X) – перемога ;

; Найкраще відео з соціальним посланням;

Найкраща робота художника-постановника;

Найкращі візуальні ефекти – перемога.

Як відреагувала Муіньо

Наразі Таня Муіньо ще не прокоментувала сповна свій успіх, але залишила в інстаграм-сторіз кілька емоційних слів.

"Так!", "Що???" – написала жінка.



Таня Муіньо відреагувала на перемогу кліпу Lil Nas X / Скриншот з інстаграм-сторіз режисерки



Таня Муіньо про свою перемогу та команди на MTV Video Music Awards 2021 / Скриншот з інстаграм-сторіз

До привітань своєї колеги долучився український мультиартист Монатік, кліпи якого також знімала Таня Муіньо.

"Люблю тебе! Пишаюсь тобою! Так вмієш тільки ти!" – емоційно написав виконавець.

До привітань долучилась дружина Монатіка – Ірина: "Пишаюсь тобою, рідна! Весь світ тепер знає, що ти – найкраща!".