Змінювати зовнішність Анастасія Покрещук почала з 27 років. Зараз їй 34, і за ці 7 років її не впізнати. Дівчина з найбільшими вилицями не вперше показує себе до пластичних операцій, але архівне фото викликало резонанс у мережі.
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Українка з найбільшими вилицями показала себе до пластичних операцій
Блогерка з майже 80-тисячною інстаграм-аудиторією порівняла себе до та після пластики. На світлині щонайменше 7-річної давнини Анастасія Покрещук без гігантських вилиць, роздутих губ, до ринопластики, ліпосакції, вінірів та багатьох інших хірургічних втручань. Виявляється, від природи вона шатенка.
Анастасія Покрещук до і після пластичних операцій / Фото з інстаграму блогерки
Реакція мережі на фото до пластики
Думки фоловерів Анастасії Покрещук розділилися. Одні кажуть, що вона стала "чарівно граційною та сексуальною богинею", але переважна більш коментаторів критикує за зміни й вважає, що дівчина спотворила себе операціями:
- "Була дуже гарна";
- "До набагато краще. Забери ці щоки";
- "Перебір на пару кілограмів філерів та імплантів";
- "Той момент, коли до було красивіше";
- "До краще було, навіщо себе так спотворювати";
- "Яка красива дівчина до операцій. Взагалі нічого не потрібно було виправляти, гарні риси обличчя А зараз – це жертва пластики";
- "До – людина, після – гостя з космосу".