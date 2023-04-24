Змінювати зовнішність Анастасія Покрещук почала з 27 років. Зараз їй 34, і за ці 7 років її не впізнати. Дівчина з найбільшими вилицями не вперше показує себе до пластичних операцій, але архівне фото викликало резонанс у мережі.

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Українка з найбільшими вилицями показала себе до пластичних операцій

Блогерка з майже 80-тисячною інстаграм-аудиторією порівняла себе до та після пластики. На світлині щонайменше 7-річної давнини Анастасія Покрещук без гігантських вилиць, роздутих губ, до ринопластики, ліпосакції, вінірів та багатьох інших хірургічних втручань. Виявляється, від природи вона шатенка.

Анастасія Покрещук до і після пластичних операцій / Фото з інстаграму блогерки

Реакція мережі на фото до пластики

Думки фоловерів Анастасії Покрещук розділилися. Одні кажуть, що вона стала "чарівно граційною та сексуальною богинею", але переважна більш коментаторів критикує за зміни й вважає, що дівчина спотворила себе операціями:

"Була дуже гарна";

"До набагато краще. Забери ці щоки";

"Перебір на пару кілограмів філерів та імплантів";

"Той момент, коли до було красивіше";

"До краще було, навіщо себе так спотворювати";

"Яка красива дівчина до операцій. Взагалі нічого не потрібно було виправляти, гарні риси обличчя А зараз – це жертва пластики";

"До – людина, після – гостя з космосу".

Зазначимо, Анастасія Покрещук народилася в Києві й стала популярною після того, як захопилася екстримальною пластикою. Вона косметологиня, тож деякі процедури робила собі сама й пояснювала це тим, що була "страшною та виглядала як сіра миша".