Изменять внешность Анастасия Покрещук начала с 27 лет. Сейчас ей 34, и за эти 7 лет ее не узнать. Девушка с самыми большими скулами не впервые показывает себя до пластических операций, но архивное фото вызвало резонанс в сети.
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Украинка с самыми большими скулами показала себя до пластических операций
Блогерша с почти 80-тысячной инстаграм-аудиторией сравнила себя до и после пластики. На фото по меньшей мере 7-летней давности Анастасия Покрещук без гигантских скул, раздутых губ, до ринопластики, липосакции, виниров и многих других хирургических вмешательств. Оказывается, от природы она шатенка.
Анастасия Покрещук до и после пластических операций / Фото с инстаграма блогерши
Реакция сети на фото до пластики
Мнения фолловеров Анастасии Покрещук разделились. Одни говорят, что она стала "прелестно грациозной и сексуальной богиней", но подавляющее больше комментаторов критикует за перемены и считает, что девушка изуродовала себя операциями:
- "Была очень красивая";
- "До намного лучше. Забери эти щеки";
- "Перебор на пару килограммов филеров и имплантов";
- "Тот момент, когда до было красивее";
- "До лучше было, зачем себя так уродовать";
- "Какая красивая девушка до операций. Вообще ничего не нужно было исправлять, хорошие черты лица. А теперь – это жертва пластики";
- "До – человек, после – гостя из космоса".