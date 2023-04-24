Изменять внешность Анастасия Покрещук начала с 27 лет. Сейчас ей 34, и за эти 7 лет ее не узнать. Девушка с самыми большими скулами не впервые показывает себя до пластических операций, но архивное фото вызвало резонанс в сети.

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Украинка с самыми большими скулами показала себя до пластических операций

Блогерша с почти 80-тысячной инстаграм-аудиторией сравнила себя до и после пластики. На фото по меньшей мере 7-летней давности Анастасия Покрещук без гигантских скул, раздутых губ, до ринопластики, липосакции, виниров и многих других хирургических вмешательств. Оказывается, от природы она шатенка.

Анастасия Покрещук до и после пластических операций / Фото с инстаграма блогерши

Реакция сети на фото до пластики

Мнения фолловеров Анастасии Покрещук разделились. Одни говорят, что она стала "прелестно грациозной и сексуальной богиней", но подавляющее больше комментаторов критикует за перемены и считает, что девушка изуродовала себя операциями:

"Была очень красивая";

"До намного лучше. Забери эти щеки";

"Перебор на пару килограммов филеров и имплантов";

"Тот момент, когда до было красивее";

"До лучше было, зачем себя так уродовать";

"Какая красивая девушка до операций. Вообще ничего не нужно было исправлять, хорошие черты лица. А теперь – это жертва пластики";

"До – человек, после – гостя из космоса".

Отметим, Анастасия Покрещук родилась в Киеве и стала популярной после того, как увлеклась экстремальной пластикой. Она косметолог, поэтому некоторые процедуры делала себе сама и объясняла это тем, что была "страшной и выглядела как серая мышь".