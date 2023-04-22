Анна не зізналася, що саме за операцію їй зробити, однак з відео очевидно, що артистка видалила собі зуби мудрості. Раніше співачка показувала, як збільшила собі губи.

Цікаво Разом з Кацуріним, Птушкіним та Барських: Дорофєєва показала, як відсвяткувала день народження

У Instagram-stories зірка поділилася першими кадрами після того, як лікарі вивели її з медикаментозного сну. Вона була ще у досить несвідомому стані та тільки відійшла від анестезії.

Деякий час Трінчер просто бурмотіла та казала усе, що спадало на думку, як це часто буває після наркозу. Деякі фрази після операції змусили зірку посміятися з себе.

"Жити буду! Це тільки перші три хвилини після виходу з седації. Я там таке мочила! "А зубчики видалили? А я не в раю?", – поділилася співачка.



Анна Трінчер одразу після операції / Фото з її інстаграм-сторіс

Після процедури у співачки дещо набрякла нижня частина обличчя, тож вона жартома поцікавилася у шанувальників, як їм її новий ніс.

Проте вже зранку зірка запостила нове фото з дуже опухлим обличчям. Трінчер заявила, що навіть не очікувала себе такою побачити, та пожартувала, що просто на ніч поїла солоних огірочків.



Анна Трінчер на ранок після операції з видалення зубів / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що раніше співачка набила три нові татуювання, для яких обрала досить пікантні місця на тілі. Але замість компліментів Трінчер нарвалася на критику. Що про тату сказали її шанувальники – дізнайтеся у статті.