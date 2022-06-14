В Україні почали шукати локацію для проведення Євробачення: "Головне – безпека"

Українському Євробаченню бути! В Офісі Президента вже заявили, що почали шукати безпечне місце в країні для проведення конкурсу. Які саме локації розглядаються – організатори поки не кажуть.

Кілька днів тому у Суспільному заявили, що вже розпочали підготовку для проведення події в Україні. Про перші кроки повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він сказав, що в Україні вже затвердили склад Оргкомітету, який відповідатиме за проведення пісенного конкурсу у 2023 році.

До слова Євробачення-2023: в Україні розпочали підготовку до музичного конкурсу

"Розглядаємо різні локації"

Тепер заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі заявив, що Україна вже розпочинає підготовку до фіналу Євробачення 2023. Він анонсував, що вже розглядають кілька місць або ж міст для проведення заходу.

Головне питання для нас та Європейської мовної спілки – безпека. Щоб забезпечити зручну логістику, а головне безпеку розглядаємо різні локації. Які саме поки не можемо анонсувати,

– кажуть в ОП.



Україна готується до Євробачення-2023 / Фото з інстаграму Суспільного

Держслужбовець додав, що з самого початку у процес організації Євробачення-2023 були залучені Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України. Все через війну в Україні, яка досі триває. До речі, на початку червня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко казав, що конкурс повинен відбутись в Україні, "єдине, що ніхто ще не проводив Євробачення під час війни", але він з колегами шукає відповіді "на найважливіші умови, які висуває Мовна спілка".

Де б хотіли артисти, щоб пройшло Євробачення: