В Україні почали шукати локацію для проведення Євробачення: "Головне – безпека"
Джерело:інстаграм Суспільного
Українському Євробаченню бути! В Офісі Президента вже заявили, що почали шукати безпечне місце в країні для проведення конкурсу. Які саме локації розглядаються – організатори поки не кажуть.
Кілька днів тому у Суспільному заявили, що вже розпочали підготовку для проведення події в Україні. Про перші кроки повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він сказав, що в Україні вже затвердили склад Оргкомітету, який відповідатиме за проведення пісенного конкурсу у 2023 році.
До слова Євробачення-2023: в Україні розпочали підготовку до музичного конкурсу
"Розглядаємо різні локації"
Тепер заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі заявив, що Україна вже розпочинає підготовку до фіналу Євробачення 2023. Він анонсував, що вже розглядають кілька місць або ж міст для проведення заходу.
Головне питання для нас та Європейської мовної спілки – безпека. Щоб забезпечити зручну логістику, а головне безпеку розглядаємо різні локації. Які саме поки не можемо анонсувати,
– кажуть в ОП.
Україна готується до Євробачення-2023 / Фото з інстаграму Суспільного
Держслужбовець додав, що з самого початку у процес організації Євробачення-2023 були залучені Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України. Все через війну в Україні, яка досі триває. До речі, на початку червня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко казав, що конкурс повинен відбутись в Україні, "єдине, що ніхто ще не проводив Євробачення під час війни", але він з колегами шукає відповіді "на найважливіші умови, які висуває Мовна спілка".
Де б хотіли артисти, щоб пройшло Євробачення:
- Оля Цибульська мріє про те, щоб Євробачення наступного року пройшло у відбудованому та українському Маріуполі. Вона не проти, щоб конкурс відбувся у Польщі на випадок довгої війни, але сподівається на музичне свято в Україні.
- Ірина Горова також хоче, щоб пісенний конкурс пройшов в Маріуполі: "Я хочу, щоб всі приїхали, подивилися. По-перше, це повинна бути територія України, повинні всі приїхати, побачити, відчути, це таке святе місце зараз".
- Схожої думки дотримується Валерій Харчишин з гурту "Друга Ріка", втім, він каже, що у Маріуполі проводити захід недоречно, "бо це буде як на цвинтарі". Але з іншого боку він переконаний, що всі люди, які там загинули, хотіли б, щоб Україна усміхалася, жила. Також він бачить Євробачення-2023 у звільненій Ялті в Криму.