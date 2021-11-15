Українець Макс Барських став найкращим виконавцем за версією MTV Росія

Український виконавець Макс Барських від початку війни Росії з Україною продовжує виступати в країні-агресорі та номіновуватись на нагороди від Росії. Відтак, нову нагороду премії MTV Europe Music Awards 2021 він отримав як "Найкращий виконавець за версією MTV Росія".

Зазначимо, що першу музичну нагороду від MTV Europe Music Awards Барських отримав як найкращий український артист. Проте у 2021-му він номіновувався на нагороду від російського MTV. Премія відбулась 14 листопада у Будапешті, Угорщина. Виконавець з'явився на червоній доріжці нагороди у білому костюмі українського бренду LUVI.

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Прекрасна неділя та новини! Дякую MTV Russia за вибір і всім моїм фанам за колосальну підтримку та голоси. Завдяки вам ця статуетка знову повертається до мене. Сьогодні саме той день, коли ця нагорода для мене особливо важлива – у момент створення кардинально нової музики та пошуку іншого звучання,

– написав в інстаграмі співак.



Макс Барських переміг у "російській" категорії MTV EMA 2021 / Фото Getty Images

Зазначимо, що за приз у номінації також боролися грузинська співачка Муся Тотібадзе, казахстанський діджей Imanbek, українська співачка Марі Краймбрері та репер Slava Marlow. Додамо, що два роки тому у цій же номінації перемогла інша українська скандальна артистка – MARUV.

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