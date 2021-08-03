Маша Єфросиніна стала запрошеною суддею відомого проєкту

Восени українці побачать новий сезон успішного шоу "Україна має талант". Трійця основних суддів вже визначена. Тепер стало відомо, що одною з запрошених суддів стала Маша Єфросиніна.

З нагоди 30-річчя незалежності України відоме шоу "Україна має талант" здійснить перезапуск, а цієї осені вийде його 10 сезон. Вже відомо, що ведучим проєкту стане Григорій Решетник, а серед основного журі буде Сергій Притула, Ксенія Мішина і Євген Кот.

До слова Лідер відомого гурту прийняв виклик "Танців з зірками" і став учасником сезону

Маша Єфросиніна стала запрошеною суддею "Україна має талант"

Кожного ефіру до трійки суддів долучатиметься ще одна знаменитість. Запрошеними суддями можуть стати олімпійські чемпіони й талановиті зірки, що здійснили вклад у розвиток країни. Одною з них стане телеведуча, журналістка і громадська діячка Маша Єфросиніна.

Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з "Україна має талант". Раніше, ще не бувши причетною до цього проєкту, я часто чула, як люди шкодують про те, що його поставили на паузу. І вже тоді я розуміла, що це і є та справжня народна любов телеглядачів,

– розповіла зірка для СТБ.

""Україна має талант" – один з небагатьох проєктів, які можуть бути довговічними. Зараз на українському телебаченні це велика рідкість. Цей проєкт – майданчик для об’єднання і самовираження неймовірно талановитих людей, які йдуть до своєї мрії", – зізналась Маша Єфросиніна.



Ведучий та судді "Україна має талант" / Фото з інстаграму Григорія Решетника

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