Маша Єфросиніна стала запрошеною суддею відомого проєкту
Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Восени українці побачать новий сезон успішного шоу "Україна має талант". Трійця основних суддів вже визначена. Тепер стало відомо, що одною з запрошених суддів стала Маша Єфросиніна.
З нагоди 30-річчя незалежності України відоме шоу "Україна має талант" здійснить перезапуск, а цієї осені вийде його 10 сезон. Вже відомо, що ведучим проєкту стане Григорій Решетник, а серед основного журі буде Сергій Притула, Ксенія Мішина і Євген Кот.
До слова Лідер відомого гурту прийняв виклик "Танців з зірками" і став учасником сезону
Маша Єфросиніна стала запрошеною суддею "Україна має талант"
Кожного ефіру до трійки суддів долучатиметься ще одна знаменитість. Запрошеними суддями можуть стати олімпійські чемпіони й талановиті зірки, що здійснили вклад у розвиток країни. Одною з них стане телеведуча, журналістка і громадська діячка Маша Єфросиніна.
Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з "Україна має талант". Раніше, ще не бувши причетною до цього проєкту, я часто чула, як люди шкодують про те, що його поставили на паузу. І вже тоді я розуміла, що це і є та справжня народна любов телеглядачів,
– розповіла зірка для СТБ.
""Україна має талант" – один з небагатьох проєктів, які можуть бути довговічними. Зараз на українському телебаченні це велика рідкість. Цей проєкт – майданчик для об’єднання і самовираження неймовірно талановитих людей, які йдуть до своєї мрії", – зізналась Маша Єфросиніна.
Ведучий та судді "Україна має талант" / Фото з інстаграму Григорія Решетника
Останні новини про "Україна має талант"
- Прем'єра ювілейного, 10 сезону шоу вийде на екрани восени 2021 року.
- Ведучим програми стане Григорій Решетник, а ведучою бекстейджу – співачка Jerry Heil.
- До основного суддівського складу увійшли шоумен і політик Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина і танцівник Євген Кот.
- В одному з ефірів до журі долучиться олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.