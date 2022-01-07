Україна колядує: різдвяні пісні у виконанні зірок

Різдво – особливий, магічний день. І одна з найголовніших традицій – коляда. Люди прославляють народження Ісуса Христа. Журналісти 24 каналу підготували для вас добірку відомих колядок у виконанні українських артистів.

Якщо ви досі не визначилися, що заколядувати для рідних, то ці пісні стануть вам у нагоді. Зірки напередодні Різдва часто записують колядки в новому аранжуванні та традиційному звучанні.

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Колядки у виконанні українських артистів

"Нова радість стала"

Текст колядки "Нова радість стала":

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.



Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.



Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.



– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.



Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Ірина Білик, Тіна Кароль, Дзідзьо, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов – "Нова радість стала": дивіться відео онлайн

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Текст колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю":

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Олександр Пономарьов, Таюне, Олег Винник – "Добрий вечір тобі, пане господарю": дивіться відео онлайн

"Небо і земля нині торжествують"

Текст колядки "Небо і земля нині торжевствують":

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.



Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" повідають.



Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!



Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.



Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.



Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.



Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.



І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

"Слава во вишних" (2) Йому заспіваймо.

Мішель Андраде – "Небо і земля нині торжествують": дивіться відео онлайн

"Тиха ніч"

Текст колядки "Тиха ніч":

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває тихо,

Тихо, в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

Тіна Кароль – "Тиха ніч": дивіться відео онлайн

"Народився Бог на санях"

Текст колядки "Народився Бог на санях":

Народився Бог на санях

В лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

І принесли місяць круглий.



Тешуть теслі з срібла сани,

Стелиться сніжиста путь.

На тих санях в синь незнану

Дитя Боже повезуть.



В ніч у снігові завії,

Крутяться навколо сни.

У долоні у Марії,

Місяць золотий горить.



Сходить сонце у крисані,

Спить слав'янськеє Дитя.

Ідуть сани, плаче Пані,

Снігом стелиться життя.

Оксана Муха – "Народився Бог на санях": дивіться відео онлайн

"В темную нічку"

Текст колядки "В темную нічку":

В темную нічку, над Вифлеємом,

Ясна зоря зійшла,

Світлом землю покрила.

Пречиста Діва, свята Невіста,

В вертепі бідному Синочка зродила.

Спи, Ісусе, спи, маленький,

Спи, Ти, зірочко, моя.

Твою долю, мій миленький,

Тобі співаю я...

Ніжно цілувала, пеленою вкрила,

Поклала спати, тихо пісню завела:

Виростеш, Ти, Синку,

Станеш Ти дорослим,

У світі підеш, Дитиночка Моя...

Любов Господню і Божу правду

Ти, світом віри, людям своїм поенесеш,

Правда буде жити, гріха окови розіб'є,

Но на Голгофі умре Дитятко моє...

Спи, Ісусе, спи, маленький,

Спи, Ти - мій рожевий цвіт,

І з надією на Тебе

Дивиться увесь світ!

Олександр Клименко – "В темную нічку": дивіться відео онлайн

"Спи, Ісусе, спи"

Текст колядки "Спи, Ісусе, спи":

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.



Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.



Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!



Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди...

Люлі серденько, люлі.



Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.



Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

Ірина Федишин – "Спи, Ісусе, спи": дивіться відео онлайн