Если вы до сих пор не определились, что заколядовать для родных, то эти песни пригодятся вам. Звезды в канун Рождества часто записывают колядки в новой аранжировке и традиционном звучании.

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Колядки в исполнении украинских артистов

Текст колядки "Нова радість стала":

Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Ирина Билык, Тина Кароль, Дзидзьо, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Александр Пономарев – "Нова радість стала": смотрите видео онлайн

Текст колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю":

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Александр Пономарев, Таюне, Олег Винник – "Добрий вечір тобі, пане господарю": смотрите видео онлайн

Текст колядки "Небо і земля нині торжевствують":

Небо і земля (2) нині торжествують,
Ангели, люди (2) весело празднують.

Христос родився, Бог воплотився,
Ангели співають, Царіє витають,
Поклін віддають, пастиріє грають,
"Чудо, чудо!" повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:
Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:
В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю
І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,
Ладан і смирну (2), золото приносять.

Царю і Богу (2) тоє офірують,
Пастирі людям (2) все розповідують.

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,
"Слава во вишних" (2) Йому заспіваймо.

Мишель Андраде – "Небо і земля нині торжевствують": смотрите видео онлайн

Текст колядки "Тиха ніч":

Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває тихо,
Тихо, в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшов нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!

Тина Кароль – "Тиха ніч": смотрите видео онлайн

Текст колядки "Народився Бог на санях":

Народився Бог на санях
В лемківськім містечку Дуклі.
Прийшли лемки у крисанях
І принесли місяць круглий.

Тешуть теслі з срібла сани,
Стелиться сніжиста путь.
На тих санях в синь незнану
Дитя Боже повезуть.

В ніч у снігові завії,
Крутяться навколо сни.
У долоні у Марії,
Місяць золотий горить.

Сходить сонце у крисані,
Спить слав'янськеє Дитя.
Ідуть сани, плаче Пані,
Снігом стелиться життя.

Оксана Муха – "Народився Бог на санях": смотрите видео онлайн

Текст колядки "В темную нічку":

В темную нічку, над Вифлеємом,
Ясна зоря зійшла,
Світлом землю покрила.
Пречиста Діва, свята Невіста,
В вертепі бідному Синочка зродила.

Спи, Ісусе, спи, маленький,
Спи, Ти, зірочко, моя.
Твою долю, мій миленький,
Тобі співаю я...

Ніжно цілувала, пеленою вкрила,
Поклала спати, тихо пісню завела:
Виростеш, Ти, Синку,
Станеш Ти дорослим,
У світі підеш, Дитиночка Моя...

Любов Господню і Божу правду
Ти, світом віри, людям своїм поенесеш,
Правда буде жити, гріха окови розіб'є,
Но на Голгофі умре Дитятко моє...

Спи, Ісусе, спи, маленький,
Спи, Ти – мій рожевий цвіт,
І з надією на Тебе
Дивиться увесь світ!

Александр Клименко – "В темную нічку": смотрите видео онлайн

Текст колядки "Спи, Ісусе, спи":

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!
Я Тебе му колисати,
Пісоньками присипляти:
Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!
Йосифа, що лиш не видати,
Несе хлібця Тобі дати:
Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!
Не питай, що колись буде,
Що зготовлять хрест Ти люди...
Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!
Слава Богу в вишних буди,
Мир на земли, благо людем!
Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,
Най при Ньому спочиваю
Ту на земли і там в раю
Люлі, серденько, люлі!

Ирина Федишин – "Спи, Ісусе, спи": смотрите видео онлайн