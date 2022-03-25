"Україна – авангард Третьої світової": Святослав Вакарчук дав інтерв'ю Rolling Stone

Лідер гурту "Океан Ельзи" дав інтерв'ю Rolling Stone та розповів про війну в Україні. Він намагався донести 3 ідеї: військову, економічну та духовну.

Український музикант Святослав Вакарчук поспілкувався з журналістами американського видання Rolling Stone. Він повідомив, що тепер є не тільки рок-зіркою, але й лейтенантом ЗСУ.

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Вакарчук дав інтерв'ю Rolling Stone

Лідер "Океану Ельзи" розповів, що намагався донести три основні повідомлення про війну в Україні.

"По-перше, військове повідомлення: нам потрібна ваша допомога, щоб зупинити росіян. Нам потрібні системи протиракетної оборони. Нам потрібні літаки. Нам потрібна безполітна зона над Україною, але хоча б перші дві речі, якщо ви не готові робити третю".

На Заході існує думка, що якщо ви занадто сильно допомагатимете, це спровокує Путіна на розв'язання Третьої світової війни. Щоправда, Третю світову війну вже розв'язав Путін, і зараз Україна – лише авангард цієї війни,

– підкреслив Святослав Вакарчук.

Другим посланням стало економічне. Співак закликав запровадити якнайжорсткіші санкції проти Росії, але не для того, щоб страждав народ росіян, а для того, щоб він зупинив Путіна. Вакарчук додав, що великі компанії мають припинити відносини з Росією.



Святослав Вакарчук у Rolling Stone / Фото з інстаграму артиста

"Ви просто допомагаєте їм заробляти гроші. Ви сплачуєте їм податки, а вони потім купують танки та літаки, які вбивають наших дітей".

Третім меседжем стала духовна підтримка.

Ми щасливі, що нас підтримує весь світ, включаючи відомих людей у США та інших країнах. Ми закликаємо вас створювати пісні, займатися мистецтвом, організовувати збирання коштів, просто розповсюджувати інформацію про Україну,

– підсумував він.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук не спроста їздить по Україні та надихає людей, виступаючи у шпиталях, метро й на площах міст. Таке завдання він отримав від львівської військово-цивільної адміністрації.