Через війну мільйони сімей були вимушені покинути домівки, щоб врятувати життя. Серед тих міст, які найбільше страждають від рук окупантів, є Чернігів. Святослав Вакарчук зустрівся з сім'ями, яким довелося втікати з пекла.

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Святослав Вакарчук зустрівся з переселенцями

Музикант поїхав у Рівне, де побував у центрі для переселенців. Там він поспілкувався з медсестрою Анастасією та її донькою Вікторією. Їм довелося втікати з Чернігова.

До війни Анастасія працювала в Чернігівському медичному центрі сучасної онкології. Коли місто почали обстрілювати, Настя втекла до Рівного, щоб врятувати доньку. Вона сумує за рідним містом, роботою і вірить, що зовсім скоро повернеться туди.

Наші дорогі чернігівчани, вся країна з вами! Всі по кроку наближаємо час, коли виженемо окупантів й до наших міст і сіл повернеться мир, щасливе життя,

– написав Святослав під відео.

Вакарчук поспілкувався з переселенцями: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Світлана Тарабарова днями показала супутникові знімки зруйнованих українських міст – Ірпеня, Маріуполя, Чернігова. Щодня окупанти нещадно обстрілюють мирних людей, вбивають жінок і дітей. Але наші захисники роблять все можливе для того, щоб Україна перемогла якомога швидше. І ми всі разом відбудовували нашу державу!