Вона в своєму інстаграмі поширила допис про нічний обстріл міста. Також телеведуча обурилась через недостатню світову підтримку України.

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Катерина Осадча про обстріл Львова

Осадча наголосила, що слід нарешті приймати міри й закривати небо, бо кількість жертв щоденно лише збільшується.

Здається сил не лишилося для жалю і болю. Пошкоджені будинки, загиблі, налякані, ночі в сховищах, відібрані життя, покалічені тіла і душі. Скільки ще? Жахлива ніч у Львові. Найбільша атака на Львів, вже відомо про чотирьох загиблих і десятки поранених,

– зазначила Катерина.

Ведуча додала: "16 місяців ми випрошуємо у світу підтримки для максимального закриття неба. Але знову жертви, щоденні смерті, скільки їх ще має бути для того, щоб прильотів не було, щоб уламки не вбивали людей, щоб зникли в світі політики "і вашим і нашим". Щоб нарешті з'явилася якась людина в світі, яка сказала б "Да скільки ж можна", і на болотах всіх привели б до тями (а не як Прігожин)".