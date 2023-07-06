Вона в своєму інстаграмі поширила допис про нічний обстріл міста. Також телеведуча обурилась через недостатню світову підтримку України.
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Катерина Осадча про обстріл Львова
Осадча наголосила, що слід нарешті приймати міри й закривати небо, бо кількість жертв щоденно лише збільшується.
Здається сил не лишилося для жалю і болю. Пошкоджені будинки, загиблі, налякані, ночі в сховищах, відібрані життя, покалічені тіла і душі. Скільки ще? Жахлива ніч у Львові. Найбільша атака на Львів, вже відомо про чотирьох загиблих і десятки поранених,
– зазначила Катерина.
Ведуча додала: "16 місяців ми випрошуємо у світу підтримки для максимального закриття неба. Але знову жертви, щоденні смерті, скільки їх ще має бути для того, щоб прильотів не було, щоб уламки не вбивали людей, щоб зникли в світі політики "і вашим і нашим". Щоб нарешті з'явилася якась людина в світі, яка сказала б "Да скільки ж можна", і на болотах всіх привели б до тями (а не як Прігожин)".
Ракетний удар по Львову: останні новини
- Вночі 6 липня росіяни атакували Львів "Калібрами". Уламки ворожої ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах. Поки відомо про 4 загиблих та більше 30 постраждалих.
- Окрім цього, внаслідок нічної атаки по Львову зруйновано одну з підстанцій: без світла залишаються 150 абонентів. Також постраждала область. Уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. До того ж у Золочівському районі внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл. Попередньо, потерпілих немає.
- Триває пошуково-рятувальна операція. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.
- Відомо, що вулицю Стрийську у Львові перекрили, допоки рятувальники не розберуть всі завали.
- На місці події працюють психологи ДСНС. Вони вже встигли надати психологічну допомогу більше як 144 особам.