Після російського обстрілу виконавиця розповіла, що вибуховою хвилею в неї вдома вибило вікна. Артистка, на щастя, не постраждала.
До теми "За все прийде розплата": емоційна реакція зіркового бомонду на ракетний обстріл Львова
Христина Соловій про приліт у Львові
З вибитими вікнами, але жива здорова. Сподіваюся, ви теж,
– зазначила співачка.
Квартира Христини Соловій у Львові пошкоджена / Фото з інстаграм-сторіс
Згодом артистка поширила відео з місця подій, опубліковане Володимиром Зеленським.
"Літні ночі у Львові більше не тихі", – додала виконавиця.
Подробиці нічної атаку Львова
- Росіяни атакували Львів "Калібрами".
- Українській ППО вдалось знищити лише 7 із 10 крилатих ракет.
- На жаль, уламки ворожої ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.
- Також є поранені та загиблі. Станом на 8:20 внаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 людини загинули та 32 – отримали поранення – з них одна дитина. До того ж госпіталізували 13 осіб. Одна жінка – у важкому стані. Ще 21 особі надали першу допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.
- Триває пошуково-рятувальна операція. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.