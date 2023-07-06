Після російського обстрілу виконавиця розповіла, що вибуховою хвилею в неї вдома вибило вікна. Артистка, на щастя, не постраждала.

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Христина Соловій про приліт у Львові

З вибитими вікнами, але жива здорова. Сподіваюся, ви теж,

– зазначила співачка.



Квартира Христини Соловій у Львові пошкоджена / Фото з інстаграм-сторіс

Згодом артистка поширила відео з місця подій, опубліковане Володимиром Зеленським.

"Літні ночі у Львові більше не тихі", – додала виконавиця.

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