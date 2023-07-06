Она в своем инстаграмме распространила пост о ночном обстреле города. Также телеведущая возмутилась из-за отсутствия мировой поддержки Украины.
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Екатерина Осадчая об обстреле Львова
Она подчеркнула, что следует наконец-то принимать меры и закрывать небо, потому что количество жертв ежедневно только увеличивается.
Кажется, сил не осталось для сожаления и боли. Повреждены дома, погибшие, напуганы, ночи в хранилищах, отняты жизнь, искалечены тела и души. Сколько? Ужасная ночь во Львове. Самая большая атака на Львов, уже известно о четырех погибших и десятках раненых,
– написала Екатерина.
Ведущая добавила: "16 месяцев мы выпрашиваем у мира поддержки для максимального закрытия неба. Но снова жертвы, ежедневные смерти, сколько их еще предстоит для того, чтобы прилетов не было, чтобы обломки не убивали людей, чтобы исчезли в мире политики "и вашим и нашим" Чтобы наконец-то появился какой-то человек в мире, который сказал бы "Да сколько же можно", и на болотах всех привели бы в сознание (а не как Пригожин)".
Ракетный удар по Львову: последние новости
- Ночью 6 июля россияне атаковали Львов "Калибрами". Обломки вражеской ракеты попали в многоквартирный жилой дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах. Пока известно о 4 погибших и более 30 пострадавших.
- Кроме этого, в результате ночной атаки по Львову разрушена одна из подстанций: без света остаются 150 абонентов. Также пострадала область. Обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района у здания Народного дома. К тому же в Золочевском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел. Предварительно пострадавших нет.
- Продолжается поисково-спасательная операция. Есть информация, что под завалами еще остаются люди.
- Известно, что улицу Стрыйскую во Львове перекрыли, пока спасатели не разберут все завалы.
- На месте происшествия работают психологи ГСЧС. Они уже успели оказать психологическую помощь более 144 человек.