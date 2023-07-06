Она в своем инстаграмме распространила пост о ночном обстреле города. Также телеведущая возмутилась из-за отсутствия мировой поддержки Украины.

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Екатерина Осадчая об обстреле Львова

Она подчеркнула, что следует наконец-то принимать меры и закрывать небо, потому что количество жертв ежедневно только увеличивается.

Кажется, сил не осталось для сожаления и боли. Повреждены дома, погибшие, напуганы, ночи в хранилищах, отняты жизнь, искалечены тела и души. Сколько? Ужасная ночь во Львове. Самая большая атака на Львов, уже известно о четырех погибших и десятках раненых,

– написала Екатерина.

Ведущая добавила: "16 месяцев мы выпрашиваем у мира поддержки для максимального закрытия неба. Но снова жертвы, ежедневные смерти, сколько их еще предстоит для того, чтобы прилетов не было, чтобы обломки не убивали людей, чтобы исчезли в мире политики "и вашим и нашим" Чтобы наконец-то появился какой-то человек в мире, который сказал бы "Да сколько же можно", и на болотах всех привели бы в сознание (а не как Пригожин)".