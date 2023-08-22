Ми – суперлюди, – ONUKA з чоловіком допомогли розбирати завали у драмтеатрі Чернігова
22 серпня 2023, 17:20Читать новость на русском
Джерело:ONUKA
Співачка ONUKA (Ната Жижченко) з чоловіком Євгеном Філатовим показались у драмтеатрі Чернігова, де неподалік прилетіла російська ракета. Подружжя допомагало розбирати завали.
Українська співачка та лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко опублікувала інстаграм-сторіз з Чернігова. Вона показалась у музично-драматичному обласному театрі разом з чоловіком Євгеном Філатовим.
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ONUKA з чоловіком розбирають завали у драмтеатрі Чернігова
Зіркове подружжя допомагало розбирати завали. Вони переносили дошки у компанії інших волонтерів.
По дощечці відновлюємо будинки, міста, країну. Накриває. Але ми – суперлюди, яких не перемогти,
– поділилась співачка.
ONUKA та Євген Філатов у драмтеатрі: відео
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