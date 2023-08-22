На початку серпня Наталія Жижченко замилувала мережу чарівними фото з новонародженою донькою. Тепер артистка розповіла про своє материнство.

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Жиженко народила доньку передчасно

У новому інтерв'ю ONUKA зізналася, що її новонароджена донька з'явилася на світ раніше розрахованого терміну. Крім того, дівчинка геть не схожа на зіркову маму.

Вона взагалі на мене не схожа, повний антипод – смаглява, чорненька. Але таймінг вона успадкувала чудово. Ми завершували альбом, відправили файли ввечері, а вранці вона народилася. Раніше свого терміну, але вона чекала, щоб ми всі треки завантажили,

– поділилася співачка.



Донька Наталії Жиженко / Фото з інстаграму співачки

Жиженко про материнство

За її словами, материнство дається складно.

"Це складніше ніж кар'єра і приблизно однаково за ступенем того, скільки ти повинен віддавати", – пояснила Жиженко.

Зазначимо, що Наталія раніше казала, що не хоче бути мамою. Наразі ж у неї двоє дітей, але про третю дитину ONUKA не замислюється.

Я ніколи в житті не хотіла дітей, але на все є своя відповідь. Напевно, чомусь так мало статися. Двоє. Я думаю, що це ідеальна гармонія. Думаю, на цьому вистачить,

– висловилася артистка.

Дивіться інтерв'ю з Наталією Жиженко: відео

Що раніше казала солістка ONUKA

Наталія Жиженко зараз живе в Чернігівській області. Друга вагітність співачки припала на повномасштабну війну, а після народження донька Ліна в першу ж свою ніч побувала в укритті.

Війна вплинула і на її трирічного сина Сашка. Виявляється, першим його свідомим реченням були слова: "Світло пропало" ( в той період почали вимикати електроенергію).

Раніше Ната Жижченко також показала кадри зворушливого знайомства старшого сина зі своєю сестричкою. Він обережно торкався щічки новонародженої Ліни.

Довідка! Жиженко назвала дівчинку на честь Ліни Костенко. Вче через те, що під час вагітності Ната багато читала, і їй подобається творчість поетеси. Крім того, ім'я Ліна походить від слова льон. За словами виконавиці, воно просте й без зайвого пафосу.