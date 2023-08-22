Украинская певица и лидер группы ONUKA Ната Жижченко опубликовала инстаграм-сториз из Чернигова. Она показалась в музыкально-драматическом областном театре вместе с мужем Евгением Филатовым.

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ONUKA с мужем разбирают завалы в драмтеатре Чернигова

Звездные супруги помогали разбирать завалы. Они переносили доски в компании других волонтеров.

По дощечке восстанавливаем дома, города, страну. Накрывает. Но мы – суперлюди, которых не победить,

– поделилась певица.

ONUKA и Евгений Филатов в драмтеатре: видео

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