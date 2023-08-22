Українська співачка та лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко опублікувала інстаграм-сторіз з Чернігова. Вона показалась у музично-драматичному обласному театрі разом з чоловіком Євгеном Філатовим.

Дивіться також "Вона мій антипод – смаглява та чорненька": ONUKA розповіла про доньку Ліну та материнство

ONUKA з чоловіком розбирають завали у драмтеатрі Чернігова

Зіркове подружжя допомагало розбирати завали. Вони переносили дошки у компанії інших волонтерів.

По дощечці відновлюємо будинки, міста, країну. Накриває. Але ми – суперлюди, яких не перемогти,

– поділилась співачка.

ONUKA та Євген Філатов у драмтеатрі: відео

Ракетний удар по Чернігову: останні новини