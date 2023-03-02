Що відомо про ракетний удар по Запоріжжю

Приліт ракет зафіксували близько 01:30. Окупанти обстріляли житловий квартал з ЗРК С-300. Ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок, частина його завалилася, повідомляє 24 Канал.

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Станом на 11:30 вже відомо про чотирьох загиблих. Ще восьмеро людей зазнали поранень, серед них вагітна жінка. За даними Офісу генпрокурора, п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, зокрема дитина.

Наразі на місці події продовжують свою роботу слідчі, триває пошуково-рятувальна операція. Тож кількість жертв і постраждалих може зрости.

Дивіться фото з місця трагедії у Запоріжжі / Фото поліції та ДСНС

Як зірки реагують на удар по будинку в Запоріжжі

Артисти українського шоу-бізнесу постійно говорять про війну, адже за якими стежать мільйони людей з різних країн. Тому вони розповідають про ті жахи, які щодня відбуваються в нашій країні.

Сьогодні зірки теж не змогли промовчати та болісно відреагували на дії Росії, яка щодня вбиває мирних українців. Крім того, деякі відомі українці шукають контакти, щоб допомогти постраждалим. Що вони сказали про жорстокий ракетний удар по Запоріжжю – читайте нижче.

Реакція артистів на удар по будинку в Запоріжжі:

"Запоріжжя, тримайся. Я душею і всім серцем з вами".

"Від цих новин лише нестерпний біль та лють".

"Запоріжжя. Ніч. Центр міста… Я завжди ненавидітиму отсосію (Росію – 24 Канал)".

"Як зв'язатися з сім'ями потерпілих у Запоріжжі? Як допомогти?"

"Боже.. Запоріжжя.. Це кадри сьогодні (від атаки по будинку – 24 Канал)".

У своїх Instagram-Stories українські артисти публікують слова співчуття та фото з трагедії, а також засуджують дії країни-агресора.

Реакція зірок на ракетний удар по Запоріжжю / Скриншот з їхніх інстаграм-сторіс

До слова, на удар російських окупантів по багатоповерховому будинку у Запоріжжі вже відреагував український президент Володимир Зеленський. Він показав, що залишилось від майже зруйнованого будинку у Запоріжжі – болючі кадри з місця трагедії дивіться тут.