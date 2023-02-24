24 Канал зібрав спогади українських артистів щодо початку повномасштабної війни. У соцмережах зірки відверто поділилися фото та розповіли особисті історії про те, як прожили той моторошний ранок рік тому.

Важливо На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті

Зірки пригадують початок повномасштабної війни

Надя Дорофєєва

Зірка зізнається, що ще ніколи в житті їй не було так страшно, як у ті перші дні повномасштабної війни, не нашої війни, яка стала нашою реальністю.

Цей перший день я зустріла у своєму домі, вільною, наляканою, разом з друзями. Пам‘ятаю, що в той момент ніхто не знав, що робити… А ще будильник кожну ніч перші 3 тижні на 3 ночі і 6 ранку, щоб подивитись новини,

– пригадує співачка.

Дорофєєва каже, що далі стало легше, з'явилися нові герої, волонтери, журналісти, "Ой у лузі", "Що ви браття", "Думи". Саме завдяки останній пісні вона нарешті прокинулась від ступору і шоку.

"Ну а далі вже нічого не страшно. Далі ти розумієш, що пора бути чесною із собою. Новий етап, рішення, кохання, мрія, усвідомлення, нові люди, і звичайно, і без жодних вагань – українська мова", – додала зірка.

За її словами, втираючи сльози втрат, українці працюють, кожен на своєму фронті, а варвари, які напали, в результаті будуть страждати, по-іншому не буває у житті. Дорофєєва також подякувала захисникам. "Ваш фронт найсуворіший і найтяжчий. Ви є справжні герої часу не тільки України, а і всього світу!", – додала вона.

Катя Лозовицька

"24.02.2022. Вибухи. Небо у вогні. Трясуться будинок, вікна, руки. Постійно на зв’язку з близькими. Розпач. Невідомість. Біль. Як це можливо? Що робити? Куди сховатись? Чи десь безпечно?", – так розпочала свій пост учасниця "Холостяка-12".

ДІвчина зізнається, що в той день випадково виїхала сама до Львова, батьки залишилися у Києві, їй було дуже страшно.

Ніколи не забуду той день і ще багато днів після. Ніхто з нас не забуде. Так страшно як тоді, не було ще ніколи в житті. Почуття абсолютної безпорадності, коли сама собі більше не належиш. Повний хаос в голові та тілі. Ну а далі… Ви все знаєте. Десятки тисяч вбитих українців. Сотні тисяч скалічених душ. Мільйони вимушено-переселених людей. Міста-руїни. Серце на шматки,

– каже Катя Лозовицька.

Вона додає, що за рік повномасштабної війни все ще дуже боляче, але більше не страшно, є гордість за країну та наших людей. "Небо досі палає, але й як палають наші очі. Віра. Єдність. Рік перемоги. Ми повірили в себе. Нас підтримав світ. Всі говорять про закінчення війни лише в контексті, коли переможе Україна. Жодних інших варіантів", – написала модель.

Юрій Горбунов

Зірковий телеведучий оприлюднив фото із залізничного вокзалу в Києві у перший день повномасштабного вторгнення.

Рік тому, о 4:20 ранку прогримів вибух, від якого ми попрокидались! Будинок здригнувся! Ми підскочили, відкрили штори – стовп диму від вибуху, зовсім недалеко від нас! Що це таке? Невже всі розмови і страхи про війну таки стали реальністю? Хапаю телефон – там уже неприйняті дзвінки і повідомлення – прокидайтеся, нас бомблять! Почалась війна!,

– пригадує Горбунов.

Він каже, що зіркова пара попри застереження не була готова: "Баки в авто порожні, тривожна валізка не зібрана, холодильник майже порожній! Але саме діти примусили нас отямитись і діяти!".

Проте, на його думку, цей рік змінив всіх, змінив Україну, змінив світ. "Віримо що новий рік буде переможним! Сумніву не має жодної краплі!", – написав Горбунов.

Катерина Осадча

Ведуча пише, що це страшна річниця та жахливі спогади… Вона зізнається, що не готувалася до війни, цей рік приніс багато сліз, втрат, розпачу і жаху …

Ранок, коли ми хотіли закрити очі і прокинутися від страшного сну. Сьогодні по хвилинам згадуємо … ранок..розпач, ракети, новини нонстоп… Цей рік нас всіх навчив новому Але найголовніше – навчив цінувати все, що нам дано, що ми можемо відстояти,

– написала Осадча.

Але ведуча каже, що потрібно триматися. Психологи кажуть, що важливо спиратися на щасливі моменти в житті, на гарні спогади навіть в такий страшний рік.

Катерина пригадує, що цього року також бути перші кроки і слова Данила, вечері у батьків до комендантської години, радість Івана від того, що випав перший зуб… "Життя має тривати навіть заради таких щасливих моментів для дітей", – додала вона.

Олена Зеленська

Перша леді каже, що не просто рік, а навіть день війни – це смертельно довго, бо вже в перший день російського нападу загинули наші люди.

Навіть тиждень війни – вже непоправно багато, бо вже в перший тиждень ракети та кулі загарбника вбили українських дітей. Місяць війни – це вже безкінечно боляче, бо в цей час агресор катував Бучу і Маріуполь. І ось цілий рік війни. Рік, вкрадений у нашого життя, і рік вкрадених життів. Точно не та дата, яку хочеться мати у своєму календарі,

– заявила Зеленська.

Дружина президента наголосила, що сьогодні треба відзначати інше – не рік війни, а рік спротиву. "Рік стійкості. Рік захисту, порятунку, взаємодопомоги. Рік людяності. Рік України, яка змінила та продовжує міняти світ. Рік нашої незламності", – підсумувала вона.

Злата Огнєвіч

Співачка наголошує, що все життя пам‘ятатиму той лютий ранок, вибухи за вікном і тихий голос мами в слухавці: "Доню, бережи себе…. Я тебе дуже люблю…"

Багато хто з нас навіть не уявляв, що доведеться назавжди прощатись з близькими, рідними домівками, мріями, здобутками, своїм звичним життям ….. Багато хто з нас не уявляв, на які звірства і жорстокість, ненаситну лють здатен ворог. Але тепер це знає і бачить весь світ,

– заявила Огнєвіч.

Проте артистка запевняє, що українці продовжують триматися. "Завдяки українцям, людство згадало про те, що насправді має важливе значення: воля, свобода, честь, сила, незламність, любов до країни", – сказала вона.

ЗІрка додає, що вже пройшов рік повномасштабної війни, але вона досі немає такої валізи, в яку можна вмістити родину, країну, здобутки та все, що вона любить. "Тому я залишаюсь тут, вдома. Тут моє серце", – каже Огнєвіч.

Женя Галич

Український співак Женя Галич показав кадри з українським міст. Він впевнений, що цей останній рік змінив кожного.

Артист заявив, що вже пройшло дев‘ять років боротьби, незламності, сили та віри, дев’ять років втрат, болю та страждань. За його словами, було багато років агресії з боку Росії, брехні і тупості, з якою сама недокраїна росіян-боягузів нічого зробити так і не змогла.

Але ми змогли, ми зможемо. Ми кожен день доводимо, що ми інші, і ми зовсім не схожі на них. Що ілюзії про "братський народ" – це тільки їх бачення, бо вони заздрять, вони аж сечею захлинаються через те, що ми змогли, а вони ні, – емоційно написав Галич.

Співак вважає, що цей рік вирішальний, він увійде в історію нашої остаточної перемоги добра над суцільним злом. Він подякував всім, хто бореться, хто допомагає і, хто небайдужий.

Крім того, музикант подякував побратим за вірне плече і незламний дух. "Вічна пам‘ять героям, які поклали свої життя за вільну Україну. Світла пам‘ять всім загиблим невинним людям, чиє життя забрало страшне зло під назвою фашистська Росія. Ми боремось, ми тут до перемоги", – підсумував Галич.

Христина та Григорій Решетники

Зіркова мама не приховує, що за рік війни їхні сини сильно подорослішали і, що найжахливіше, звикли до тривог, розрізняють звуки літаків, "Шахідів", ракет.

Вони часто навіть спокійніші за нас, дорослих. І старші заспокоюють найменшого Сашка, щоб не боявся звуків, бо то наші військові нас охороняють. Кожного разу стискається серце, коли це чуємо. Але тим не менш, ми точно знаємо, що вони щасливі жити в вільній Україні,

– каже Христина.

Телеведучий Григорій Решетник додає, що цей жахливий рік українці ніколи не забудуть. "Ніколи їх не пробачимо. Вони давали нам три дні, але вони й гадки не мали, що таке справжня воля українського народу. 2023 стане роком перемоги. Вистояли. Боремось. Значить переможемо! Як каже наш Дімуля: "Україна сильна!", – написав він.

Ілона Гвоздьова

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова каже, що сьогодні усі пишуть дописи про згадки 24 лютого,але вона не хоче знову переживати той страшний початок повномасштабної війни: "Знов сирени, знов підвали і знов усі ті жахіття минулого року".

Зірка зізнається, що просто хоче все це забути і продовжувати жити далі, хоче посміхатися, планувати справи, вірити у перемогу та світле майбутнє дітей.

Як би там не було, але цей рік для мене і нашої сім’ї став символом нашого нового життя, нові знайомства, проєкти, будинок і все змінилось! Звісно, ми ніколи цього не забудемо, цей біль у серці, зруйновані життя, домівки і міста, але все відбудується і перемога буде за нами,

– написала Гвоздьова.

Вона вважає, що саме трансформація свідомості допомогла зробити переоцінку цінностей, а війна зробила нас найсильнішою нацією світу. "Тож тримаймося, продовжуємо допомагати і наближати день перемоги", – додала зірка.

Наталка Денисенко

Акторка зауважила, що всі постять свої спогади про війну, і це добре, адже горе треба проживати.

Вважаю, що ці душевні шрами будуть нагадувати нам і нашим дітям, як треба берегти свою країну! Нам не треба про це забувати… Ще до війни мій чоловік казав мені, що вона буде і надовго … Якщо тоді я не вірила, то сьогодні я готова боротися ще, бо знаю заради чого,

– заявила Денисенко.

Вона додала, що не дивлячись ні на що, українці мають жити далі, вірити і допомагати ЗСУ. "Дуже скоро і наша країна розквітне щастям, миром і міццю", – припускає акторка.

Monatik

Артист зауважив, що рік тому ми всі пізнали, що таке справжній, нестерпний біль душі, хоча й жили в ньому на той момент 8 років.

Всі навіки отримали порізи, які згодом перетворилися на вічні шрами. Стали свідками того, чого я так боявся все своє життя – повномасштабної війни. Розруха, смерть, вибухи, сирени. Світ йшов з-під ніг, збивав з них, зводив з розуму і їхав з глузду сам,

– заявив Monatik.

Проте він запевняє, що українці точно стали сильніші, точно подорослішали, точно не будуть такими, як були.

"Але я знаю, ми вистоїмо. Вже вистояли… І будемо жити ще краще. Бо прокинулась Сила. Наша Сила… Ми змінилися разом… Разом зустрінемо перемогу і відсвяткуємо новою музикою", – додав він

Kalush

Відомий гурт Kalush, який приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022, теж пригадали початок повномасштабної війни. У соцмережах артисти опублікували відео з кадрами за останній рік.

"Сьогодні рік мужньої боротьби наших воїнів ЗСУ, волонтерів, митців, кожного українця, який стоїть за свободу України. Ми віримо в нашу спільну і скору перемогу, і ми обов‘язково переможемо. Слава Україні", – написав гурт.

Наталія Могилевська

Народна артистка написала, що це рік незламності: "Рік, як ми боремося, віримо та живемо з єдиною мрією про Перемогу! Щодня молимо Господа за Украіну! За наших захисників! Вистоїмо! Переможемо!", – написала вона.