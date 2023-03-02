Что известно о ракетном ударе по Запорожью

Прилет ракет был зафиксирован около 01:30, оккупанты обстреляли жилой квартал из ЗРК С-300. Ракета попала в пятиэтажный дом, часть его рухнула, сообщает 24 Канал.

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По состоянию на 11:30 уже известно о четырех погибших. Еще восемь человек получили ранения, среди них беременная женщина. По данным Офиса генпрокурора, пять человек считаются пропавшими без вести, в том числе ребенок.

Сейчас на месте происшествия продолжают свою работу следователи, идет поисково-спасательная операция, так что количество жертв и пострадавших может возрасти.

Смотрите фото с места трагедии в Запорожье / Фото полиции и ГСЧС

Как звезды реагируют на удар по дому в Запорожье

Артисты украинского шоу-бизнеса постоянно говорят о войне, ведь за которыми следят миллионы людей из разных стран. Поэтому они рассказывают о тех ужасах, которые каждый день происходят в нашей стране.

Сегодня звезды тоже не смогли промолчать и болезненно отреагировали на действия России, ежедневно убивающей мирных украинцев. Кроме того, некоторые известные личности ищут контакты, чтобы помочь пострадавшим. Что они сказали о жестоком ракетном ударе по Запорожью – читайте ниже.

Реакция артистов на удар по дому в Запорожье:

"Запорожье, держись. Я душой и всем сердцем с вами".

"От этих новостей только нестерпимая боль и ярость".

"Запорожье. Ночь. Центр города… Я всегда буду ненавидеть отсосу (Россию – 24 Канал)".

"Как связаться с семьями пострадавших в Запорожье? Как помочь?"

"Боже.. Запорожье.. Это кадры сегодня (от атаки по дому – 24 Канал)".

В своих Instagram-Stories украинские артисты публикуют слова сострадания и фото по трагедии, а также осуждают действия страны-агрессора.

Реакция звезд на ракетный удар по Запорожью / Скриншот с их инстаграмм-сторис

К слову, на удар российских окупантов по многоэтажному дому в Запорожье уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он показал, что осталось от почти разрушенного дома в Запорожье – болезненные кадры с места трагедии смотрите здесь.