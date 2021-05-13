Колишня учасниця романтичного шоу "Холостяк" 11 сезон знялась в еротичній фотосесії. Її спокусливі фото розбурхали уяву шанувальників.

Спекотно Демі Роуз показала великі груди та спокусила мережу ляльковим образом

Образ Джессіки

Дівчина звабливо позувала перед камерою на автомобілі. Вона приміряла сітчасті колготи, що додавали аутфітові неабиякої пікантності, та обтисле чорне боді, що вдало підкреслило бездоганну фігуру. Зверху учасниця проєкту накинула шкіряну куртку з металевими вставками. Яскравим доповненням був зелений манікюр.

Сміливе вбрання дівчина поєднала із сонцезахисними окулярами стильної форми й годинником. Джессіка вклала волосся пишними кучерявими локонами, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.



Джессіка з "Холостяка" / Фото з інстаграму Джессіки Чегі

Зазначимо, Джессіка вже прокоментувала те, що покинула проєкт, й зробила це доволі емоційно. Дівчина зізналася, що мала почуття до головного героя та підпустила його надто близько, а тому знову ранила свої почуття.