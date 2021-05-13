Бывшая участница романтического шоу "Холостяк" 11 сезон снялась в эротической фотосессии. Ее соблазнительные фото взбудоражили воображение поклонников.

Жарко Деми Роуз показала большую грудь и соблазнила сеть кукольным образом

Образ Джессики

Девушка соблазнительно позировала перед камерой на автомобиле. Она примерила сетчатые колготы, которые добавляли аутфиту незаурядной пикантности, и облегающее черное боди, которое удачно подчеркнуло безупречную фигуру. Сверху участница проекта набросила кожаную куртку с металлическими вставками. Ярким дополнением был зеленый маникюр.

Смелый наряд девушка соединила с солнцезащитными очками стильной формы и часами. Джессика уложила волосы пышными вьющимися локонами, а на лице сделала макияж с акцентом на губах.



Джессика с "Холостяка" / Фото с инстаграму Джессики Чеги

Отметим, Джессика уже прокомментировала то, что покинула проект, и сделала это довольно эмоционально. Девушка призналась, что имела чувства к главному герою и подпустила его слишком близко, а потому снова ранила свои чувства.