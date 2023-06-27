Учасниця "Холостяка-11" стала мамою: фото Лізи Крутікової з первістком

Учасниця "Холостяка" та гімнастка Ліза Крутікова стала мамою вперше. Вона показала світлину з пологового будинку.

Єлизавета Крутікова – учасниця шоу "Холостяк-11" та "Україна має талант" поділилась радісною новиною. Вона стала мамою вперше – у новоспеченої матусі народився син.

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Ліза Крутікова стала мамою

Гімнастка поділилась першим кадром з новонародженим малюком. Вона позує на фото з сином на руках, а поряд – її усміхнений чоловік Костянтин.

Єлизавета оголосила, що сина звати Дені, він з'явився на світ 24 червня. "Привіт, Дені. Наш маленький вчитель",

– поділилась гімнастка.



Ліза Крутікова з чоловіком та сином / Фото з інстаграму Лізи Крутікової

Нагадаємо, Єлизавета Крутікова відома публіці участю у шоу "Холостяк" в 11 сезоні, де героєм був Михайло Заливако. Дівчина залишила проєкт у 6 випуску. Згодом дівчина ще раз з'явилась на телеекранах, – цього разу як спортсменка та гімнастка. Вона у шоу "Україна має талант" і пройшла у прямі ефіри. Втім, Єлизавета не змогла виступити у фіналі, бо зламала ногу.

Єлизавета Крутікова повідомила про вагітність у жовтні минулого року. Згодом пара довідалась, що у них народиться син.