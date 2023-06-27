Елизавета Крутикова – участница шоу "Холостяк-11" и "Україна має талант" поделилась радостной новостью. Она стала мамой впервые – у новоиспеченной мамочки родился сын.

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Лиза Крутикова стала мамой

Гимнастка поделилась первым кадром с новорожденным малышом. Она позирует на фото с сыном на руках, а рядом – ее улыбающийся муж Константин.

Елизавета объявила, что сына зовут Дэни, он появился на свет 24 июня. "Привет, Дэни. Наш маленький учитель",

– поделилась гимнастка.



Лиза Крутикова с мужем и сыном / Фото из инстаграма Лизы Крутиковой

Напомним, Елизавета Крутикова известна публике участием в шоу "Холостяк" в 11 сезоне, где героем был Михаил Заливако. Девушка покинула проект в 6 выпуске. Потом девушка еще раз появилась на телеэкранах – на этот раз как спортсменка и гимнастка. Она у шоу "Україна має талант" и прошла в прямые эфиры. Впрочем, Елизавета не смогла выступить в финале, потому что сломала ногу.

Елизавета Крутикова сообщила о беременности в октябре прошлого года. Позже пара узнала, что у них родится сын.