Учасниця "Холостяка-11" похизувалася стрункими ногами у короткій сукні: спокусливе фото
Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Дарія побувала на зйомках пост-шоу "Як вийти заміж". Вона постала перед камерами у звабливій чорній сукні в білій горошок та похизувалася спортивною фігурою.
Джерело:інстаграм Даші з "Холостяка-11"
"Холостяк" продовжує підкорювати серця українських глядачів. Красуні борються за прихильність Михайла Заливаки та намагаються показати усі свої принади. Зокрема, спортсменка Дарія не втрачає нагоди продемонструвати бездоганну фігуру.
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23-річна гімнастка опублікувала фотографію, яку зробила в студії пост-шоу "Як вийти заміж". Дівчина сиділа на яскравому дивані в ефектному аутфіті.
Спокусливий look Даші з "Холостяка-11"
Даша постала перед камерою у чорній мінісукні з принтом в білий горошок. Таке вбрання підкреслило її накачані ноги. Також сукня мала спокусливе декольте. На витонченій талії закцентував тонкий білий ремінець.
Look дівчина поєднала з блакитними туфлями-човниками на підборах. Стилісти попрацювали й над зачіскою та макіяжем учасниці реаліті-шоу. Її біляве волосся зібрали ззаду, лише декілька пасм гарно спадали на обличчя. Макіяж був з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах. Довершила аутфіт лаконічною підвіскою та мінімалістичними сережками.
Стильний look Даші з "Холостяка-11" / Фото з інстаграму Даші з "Холостяка-11"
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