Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Дарія побувала на зйомках пост-шоу "Як вийти заміж". Вона постала перед камерами у звабливій чорній сукні в білій горошок та похизувалася спортивною фігурою.

"Холостяк" продовжує підкорювати серця українських глядачів. Красуні борються за прихильність Михайла Заливаки та намагаються показати усі свої принади. Зокрема, спортсменка Дарія не втрачає нагоди продемонструвати бездоганну фігуру.

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23-річна гімнастка опублікувала фотографію, яку зробила в студії пост-шоу "Як вийти заміж". Дівчина сиділа на яскравому дивані в ефектному аутфіті.

Спокусливий look Даші з "Холостяка-11"

Даша постала перед камерою у чорній мінісукні з принтом в білий горошок. Таке вбрання підкреслило її накачані ноги. Також сукня мала спокусливе декольте. На витонченій талії закцентував тонкий білий ремінець.

Look дівчина поєднала з блакитними туфлями-човниками на підборах. Стилісти попрацювали й над зачіскою та макіяжем учасниці реаліті-шоу. Її біляве волосся зібрали ззаду, лише декілька пасм гарно спадали на обличчя. Макіяж був з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах. Довершила аутфіт лаконічною підвіскою та мінімалістичними сережками.



Стильний look Даші з "Холостяка-11" / Фото з інстаграму Даші з "Холостяка-11"