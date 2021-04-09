Участница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Дарья побывала на съемках пост-шоу "Как выйти замуж". Она предстала перед камерами в обольстительном черном платье в белый горошек и похвасталась спортивной фигурой.

"Холостяк" продолжает покорять сердца украинских зрителей. Красавицы борются за благосклонность Михаила Заливаки и пытаются показать все свои прелести. В частности, спортсменка Дарья не упускает случая продемонстрировать безупречную фигуру.

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23-летняя гимнастка опубликовала фотографию, которую сделала в студии пост-шоу "Как выйти замуж". Девушка сидела на ярком диване в эффектном аутфите.

Соблазнительный look Даши из "Холостяка-11"

Даша предстала перед камерой в черном мини-платье с принтом в белый горошек. Такой наряд подчеркнул ее накачанные ноги. Также у платья было соблазнительное декольте, а изящной талии особый акцент придал тонкий белый ремешок.

Look девушка соединила с голубыми туфлями-лодочками на каблуке. Стилисты поработали над прической и макияжем участницы реалити-шоу. Ее белокурые волосы собрали сзади, лишь несколько прядей красиво падали на лицо. Макияж был с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах. Довершила аутфит лаконичной подвеской и минималистичными серьгами.

Стильный look Даши из "Холостяка-11" / Фото из инстаграма Даши из "Холостяка-11"