Учасниці "Холостяка-11" знову разом: Даша влаштувала вечірку біля басейну

Учасниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ставнича відсвяткувала день народження. Разом із друзями вона веселилася на вечірці біля басейну. Також вона вперше показала свого бойфренда.

Після закінчення зйомок "Холостяка" дівчата дуже зблизилися. На проєкті вони були конкурентками, але Михайло Заливако зробив вибір і кожна з учасниць повернулася до свого життя. Деякі дівчата тепер разом подорожують, веселяться та діляться спільними світлинами у соціальних мережах.

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День народження Даші Ставничої

Днями одна з учасниць реаліті-шоу Даша Ставнича відсвяткувала день народження. З цього приводу вона організувала гучну вечірку біля басейну в заміському відпочинковому комплексі.

Серед гостей були друзі Даші, її бойфренд, обличчя якого вона показала вперше, та інші учасниці проєкту – Розалі, Джессіка, Олександра та Тетяна. Дівчата веселилися та фотографувалися у відвертих образах.

Коханий Даші постав перед камерою разом з усіма гостями. Він ніжно обіймав кохану за талію, стоячи позаду неї.

День народження Даші Ставничої / Фото з інстаграму Даші Ставничої

Текст публікації Даші Ставничої:

Допис про тебе. Мої хороші, цей допис присвячений кожному з вас, адже саме ви зробили мій день! Стільки привітань, приємних слів і такої сильної любові я, напевно, ніколи не відчувала.

Просто скажу одне: "Дякую тобі, я тебе дуже люблю". Кожного дня я сильніше закохуюся у своє життя. І це завдяки тобі. Твоя підтримка – найкраще, що може статися зі мною! Вчора паралельно зі святкуванням мого дня народження ви активно реєструвалися на марафон. Для мене це величезний показник успішної роботи над собою! Новий рік мого життя тільки-но почався, але як він почався! У колі своїх! Мій стан зараз точно описує лише одне слово – любов.